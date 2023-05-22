Описание приготовления:

Йогурт на основе сливок получается намного нежнее и вкуснее чем на молоке. Приготовить его можно и в мультиварке и в йогуртнице, если такие есть. При желании в сливки, при смешивании ингредиентов, можно добавить ваниль или любой другой сухой ароматизатор. А вот куркума и шафран придадут ему желтый цвет. Подавать йогурт можно с любым вареньем, ягодами, фруктами или просто натуральным. Он вполне подойдет для приготовления десертов и выпечки.

Назначение: На завтрак / На полдник

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливки

Блюдо: Напитки / Молочные

Состав / Ингредиенты:

Молоко 100 Миллилитров

Сливки 10-20% 250 Миллилитров

Йогурт 80 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

95 ккал

Калорийность

3 г

Белки

7 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сливочный йогурт»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сливочного йогурта.

В чаше смешайте молоко, сливки и натуральный йогурт до однородности.

Разлейте сливочную массу по баночкам и накройте крышками. Установите их в высокую посуду, влейте в нее горячую воду и накройте фольгой. Поставьте форму с баночками в теплое место, или хорошо укутайте и оставьте на 8-10 часов.

Затем уберите баночки с готовым йогуртом в холодильник на 2-4 часа для полного созревания.

Приятного аппетита!