Описание приготовления:
Йогурт на основе сливок получается намного нежнее и вкуснее чем на молоке. Приготовить его можно и в мультиварке и в йогуртнице, если такие есть. При желании в сливки, при смешивании ингредиентов, можно добавить ваниль или любой другой сухой ароматизатор. А вот куркума и шафран придадут ему желтый цвет. Подавать йогурт можно с любым вареньем, ягодами, фруктами или просто натуральным. Он вполне подойдет для приготовления десертов и выпечки.
Назначение: На завтрак / На полдник
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливки
Блюдо: Напитки / Молочные
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 100 Миллилитров
- Сливки 10-20% 250 Миллилитров
- Йогурт 80 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
95 ккал
Калорийность
3 г
Белки
7 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сливочный йогурт»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сливочного йогурта.
В чаше смешайте молоко, сливки и натуральный йогурт до однородности.
Разлейте сливочную массу по баночкам и накройте крышками. Установите их в высокую посуду, влейте в нее горячую воду и накройте фольгой. Поставьте форму с баночками в теплое место, или хорошо укутайте и оставьте на 8-10 часов.
Затем уберите баночки с готовым йогуртом в холодильник на 2-4 часа для полного созревания.
Приятного аппетита!