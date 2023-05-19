Когда нахожу дома банку горошка, мигом приступаю к варке любимого первого. Просто обожаю этот сливочный суп из консервированного горошка и лапши за нежный вкус, дешевизну составляющих и простоту приготовления. Ведь, согласитесь, классический гороховый суп надо варить ну уж слишком долго.

А вот на приготовление супчика по рецепту ниже у вас уйдет от 20 до 30 минут. А если еще у вас завалялся готовый бульон — так вообще прекрасно! Он придаст готовому блюду дополнительной сытости и обогатит наваристым ароматом. Если нет, не беда: на воде тоже получается очень вкусно. В общем, запоминайте беспроигрышную идею для обеда на скорую руку, и ваша семья не устанет вас за это благодарить.

Сливочный суп из консервированного горошка: моменты приготовления

Если любите вкусно поесть, но не признаете длительной стряпни, сливочный суп из консервированного горошка — ваша палочка-выручалочка. Полезно и недорого, вкусно и аппетитно. Чтобы всё получилось как надо, покупайте качественный плавленый сыр, чтобы при помешивании в супе он растворялся без остатка. Если же у вас нет консервированного горошка, но есть свежий замороженный, готовьте с ним. В таком случае срок варки стоит немного продлить. Пробуйте.

Ингредиенты

Консервированный горошек240 г Картофель3 шт. Лук1 шт. Морковь1 шт. Подсолнечное масло2 ст. л. Вода3 л Плавленый сыр200 г Лапша100 г Сушеный укроп1 ч. л. Чесночный порошок0,5 ч. л. Соль1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Очистите крупный лук от шелухи и нарежьте его мелкими кубиками. Затем натрите морковь на средней терке. В кастрюлю, в которой планируете варить суп, налейте растительное масло. Далее отправьте туда измельченные овощи. Пассеруйте всё до готовности, постоянно помешивая. Морковь с луком должны слегка обмякнуть и раскрыть свой характерный приятный аромат. Затем влейте в кастрюлю 2,5–3 литра горячей воды, перемешайте ложкой и оставьте вариться на среднем огне под крышкой. Тем временем очистите и порежьте картофель мелкими кубиками. Отправьте его в кипящий суп и пусть варится около 10–12 минут.Плавленый сыр нарежьте произвольными кубиками или натрите на крупной терке. Отправьте сырную заготовку в кастрюлю, посолите по вкусу и перемешайте. Напоследок всыпьте яичную лапшу, а через 2 минуты — консервированный горошек. Теперь добавьте в суп черный молотый перец, сушеный укроп с чесноком. Оставьте суп вариться еще на 3–4 минуты под крышкой. Готово! Подавайте горячим.

Этот рецепт рассчитан в первую очередь на тех, кто не хочет убивать полдня на варку борща, рассольника или даже обыкновенного овощного бульона. Здесь же всё почистили и сварили. Даже сковородку пачкать не придется. Приятного вам аппетита! Также узнайте, как приготовить настоящую чорбу, традиционный болгарский суп.