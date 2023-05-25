Сливочный сыр в домашних условиях

Как известно, сливочный сыр — идеальная основа для многих сладких кремов, с которыми торты получаются просто великолепными. Стоит такой продукт в магазине немало, потому сегодня наша редакция решила рассказать, как сделать его своими руками. Для этого вам понадобится молоко (домашнее или качественное покупное). Жирность не имеет значения. Мы готовили сыр из пастеризованного молока. Даже с продуктом жирностью всего 2,5 % результат вышел очень вкусный.

Готовый сливочный сыр вы можете использовать как для приготовления десертов, так и в качестве намазки на хлеб. Если вы остановились на первом варианте, заворачивать готовый продукт в пергамент вам не придется. Ведь сразу же после приготовления из него можно будет делать крем, потому в отправке в холодильник он не нуждается.

Как приготовить домашний сливочный сыр

Чтобы молоко свернулось и отделилась сыворотка, вам понадобится 1 крупный лимон. Выжмите из него максимальное количество сока. Для приготовления сыра потребуется 50 мл. Стоит отметить, что покупной цитрусовый сок не подойдет.

Ингредиенты

Молоко2 л Соль1 ч. л. Лимонный сок50 мл Сливочное масло70 г

Приготовление

В кастрюлю с толстым дном влейте молоко. Всыпьте соль. Перемешайте всё деревянной лопаткой. Отправьте кастрюлю на огонь. Как только молоко начнет закипать, влейте в него лимонный сок. Подождите 2 минуты, чтобы сыворотка отделилась, не переставая помешивать лопаткой. Снимите кастрюлю с огня.Поместите дуршлаг в глубокую миску. Сверху выложите марлю, сложенную в два слоя. Вылейте содержимое кастрюли в дуршлаг. Тщательно всё отцедите, приподнимая марлю. Дайте массе остыть при комнатной температуре.Переложите холодный сыр в чашу блендера. Добавьте размягченное сливочное масло. Перебейте всё до однородной массы. Выложите сливочный сыр на кусочек пергамента. Сверните его в плотную колбаску. Отправьте в холодильник на 2 часа.

Если вы не собираетесь использовать сливочный сыр для сладких кремов, добавьте к нему свои любимые пряности. Получится очень вкусно! К слову, после приготовления такого нежного сыра у вас останется около 1 л сыворотки. Не выливайте ее. Ведь на сыворотке можно испечь фантастически вкусные панкейки к завтраку, рецептом которых мы делились ранее.