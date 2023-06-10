Описание приготовления:
В сезон абрикосов лучше всего готовить пирог со свежими фруктами, а в зимнее время из консервированных. Слоеное тесто можно взять любое, но мы больше любим с дрожжевым. При желании, после остывания, пирог можно посыпать сахарной пудрой и подавать к чаю или кофе.
Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос / Тесто / Слоеное тесто
Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Тесто слоеное (пласт) 1 Штука
- Абрикос 300 Грамм
- Крахмал 1 Чайная ложка
- Сахар 2 Ст. ложки
- Мука 1 Ст. ложка
- Орехи 20 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
269 ккал
Калорийность
4 г
Белки
13 г
Жиры
34 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Слоеный пирог с абрикосами»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления слоеного пирога с абрикосами. Тесто достаньте заранее из морозилки, чтобы стало мягким. Абрикосы тщательно вымойте и обсушите.
Рабочий стол посыпьте мукой и немного раскатайте тесто в одном направлении и переложите на противень застеленный пергаментом.
У абрикосов удалите косточки, порежьте на дольки и разложите в один слой на тесто, отступив от края по 3-4 сантиметра.
Орехи измельчите, сахар и крахмал смешайте, посыпьте поверхность абрикосов.
Заверните оставленные края теста вверх и защипните их.
Выпекайте пирог при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут, до готовности.
Приятного аппетита!