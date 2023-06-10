Описание приготовления:

В сезон абрикосов лучше всего готовить пирог со свежими фруктами, а в зимнее время из консервированных. Слоеное тесто можно взять любое, но мы больше любим с дрожжевым. При желании, после остывания, пирог можно посыпать сахарной пудрой и подавать к чаю или кофе.

Назначение: На полдник

Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос / Тесто / Слоеное тесто

Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Тесто слоеное (пласт) 1 Штука

Абрикос 300 Грамм

Крахмал 1 Чайная ложка

Сахар 2 Ст. ложки

Мука 1 Ст. ложка

Орехи 20 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

269 ккал

Калорийность

4 г

Белки

13 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Слоеный пирог с абрикосами»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления слоеного пирога с абрикосами. Тесто достаньте заранее из морозилки, чтобы стало мягким. Абрикосы тщательно вымойте и обсушите.

Рабочий стол посыпьте мукой и немного раскатайте тесто в одном направлении и переложите на противень застеленный пергаментом.

У абрикосов удалите косточки, порежьте на дольки и разложите в один слой на тесто, отступив от края по 3-4 сантиметра.

Орехи измельчите, сахар и крахмал смешайте, посыпьте поверхность абрикосов.

Заверните оставленные края теста вверх и защипните их.

Выпекайте пирог при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут, до готовности.

Приятного аппетита!