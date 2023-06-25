Слоеный пирог с черешней

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Описание приготовления:

Пирог получается с очень нежной и ароматной начинкой. Черешню можно заменить на другие ягоды, а рикотту на творог или творожный сыр. Если будете, использовать творог, берите жирный и протрите его через сито. Миндальные лепестки прекрасно можно заменить любыми рублеными орехами.

Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Ягоды / Тесто / Слоеное тесто / Черешня
Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Тесто слоеное 1 Штука (250 грамм)
  • Рикотта 250 Грамм
  • Сметанa 2 Ст. ложки
  • Черешня 200 Грамм
  • Миндальные лепестки 20 Грамм
  • Ванильный сахар 10 Грамм
  • Шоколад 15 Грамм
  • Мука 1 Ст. ложка
  • Крахмал кукурузный 1 Ст. ложка

Количество порций 8

Калорийность

233 ккал

Калорийность

6 г

Белки

13 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Слоеный пирог с черешней»

Слоеный пирог с черешней

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления слоеного пирога с черешней. Ягоды переберите, вымойте и обсушите.

Слоеный пирог с черешней

У ягод удалите хвостики и косточки.

Слоеный пирог с черешней

В миску выложите рикотту, добавьте сахар, ванильный сахар, крахмал и сметану, перемешайте.

Слоеный пирог с черешней

Рабочую поверхность стола посыпьте мукой и немного раскатайте тесто. Переложите его в форму диаметром 18 сантиметров, свесив края.

Слоеный пирог с черешней

Внутрь теста переложите начинку из рикотты и утопите в ней ягоды черешни. Посыпьте все частью миндальных лепестков.

Слоеный пирог с черешней

Выложите сверху края теста и посыпьте оставшимися лепестками.

Слоеный пирог с черешней

Форму с пирогом поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут, до готовности. Тесто должно зарумяниться, а начинка перестать дрожать и липнуть при прикосновении.

Слоеный пирог с черешней

Готовый пирог достаньте из духовки и сразу натрите поверх шоколад. Дайте пирогу полностью остыть и подавайте к столу.

Слоеный пирог с черешней

Приятного аппетита!

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