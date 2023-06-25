Описание приготовления:
Пирог получается с очень нежной и ароматной начинкой. Черешню можно заменить на другие ягоды, а рикотту на творог или творожный сыр. Если будете, использовать творог, берите жирный и протрите его через сито. Миндальные лепестки прекрасно можно заменить любыми рублеными орехами.
Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Ягоды / Тесто / Слоеное тесто / Черешня
Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Тесто слоеное 1 Штука (250 грамм)
- Рикотта 250 Грамм
- Сметанa 2 Ст. ложки
- Черешня 200 Грамм
- Миндальные лепестки 20 Грамм
- Ванильный сахар 10 Грамм
- Шоколад 15 Грамм
- Мука 1 Ст. ложка
- Крахмал кукурузный 1 Ст. ложка
Количество порций 8
Калорийность
233 ккал
Калорийность
6 г
Белки
13 г
Жиры
23 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Слоеный пирог с черешней»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления слоеного пирога с черешней. Ягоды переберите, вымойте и обсушите.
У ягод удалите хвостики и косточки.
В миску выложите рикотту, добавьте сахар, ванильный сахар, крахмал и сметану, перемешайте.
Рабочую поверхность стола посыпьте мукой и немного раскатайте тесто. Переложите его в форму диаметром 18 сантиметров, свесив края.
Внутрь теста переложите начинку из рикотты и утопите в ней ягоды черешни. Посыпьте все частью миндальных лепестков.
Выложите сверху края теста и посыпьте оставшимися лепестками.
Форму с пирогом поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут, до готовности. Тесто должно зарумяниться, а начинка перестать дрожать и липнуть при прикосновении.
Готовый пирог достаньте из духовки и сразу натрите поверх шоколад. Дайте пирогу полностью остыть и подавайте к столу.
Приятного аппетита!