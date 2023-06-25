Описание приготовления:

Пирог получается с очень нежной и ароматной начинкой. Черешню можно заменить на другие ягоды, а рикотту на творог или творожный сыр. Если будете, использовать творог, берите жирный и протрите его через сито. Миндальные лепестки прекрасно можно заменить любыми рублеными орехами.

Назначение: На полдник

Основной ингредиент: Ягоды / Тесто / Слоеное тесто / Черешня

Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Тесто слоеное 1 Штука (250 грамм)

Рикотта 250 Грамм

Сметанa 2 Ст. ложки

Черешня 200 Грамм

Миндальные лепестки 20 Грамм

Ванильный сахар 10 Грамм

Шоколад 15 Грамм

Мука 1 Ст. ложка

Крахмал кукурузный 1 Ст. ложка

Количество порций 8

Калорийность

233 ккал

Калорийность

6 г

Белки

13 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Слоеный пирог с черешней»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления слоеного пирога с черешней. Ягоды переберите, вымойте и обсушите.

У ягод удалите хвостики и косточки.

В миску выложите рикотту, добавьте сахар, ванильный сахар, крахмал и сметану, перемешайте.

Рабочую поверхность стола посыпьте мукой и немного раскатайте тесто. Переложите его в форму диаметром 18 сантиметров, свесив края.

Внутрь теста переложите начинку из рикотты и утопите в ней ягоды черешни. Посыпьте все частью миндальных лепестков.

Выложите сверху края теста и посыпьте оставшимися лепестками.

Форму с пирогом поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут, до готовности. Тесто должно зарумяниться, а начинка перестать дрожать и липнуть при прикосновении.

Готовый пирог достаньте из духовки и сразу натрите поверх шоколад. Дайте пирогу полностью остыть и подавайте к столу.

Приятного аппетита!