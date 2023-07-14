Описание приготовления:

Слоеный салат "Граф" готовится очень просто и быстро, если заранее отварить курицу, яйца, свеклу и картофель. Курицу и картофель варите в подсоленной воде, или посолите эти слои.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Отварное куриное филе 200 Грамм

Свекла 150 Грамм

Картофель 150 Грамм

Лук красный 1 Штука

Яйцо куриное 2 Штуки

Чернослив 150 Грамм

Грецкие орехи 50 Грамм

Майонез 100 Грамм

Соль По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

189 ккал

Калорийность

8 г

Белки

11 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Слоеный салат "Граф" с курицей, свеклой и черносливом»

Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.

Отварное куриное филе нарежьте кубиками.

Картофель сварите, охладите и тоже нарежьте кубиками.

Красный лук очистите, помойте и мелко нарежьте.

Свеклу отварите, охладите и очистите, натрите на терке.

Чернослив хорошо помойте и нарежьте произвольно.

Грецкие орехи нарежьте.

Яйца сварите вкрутую. Охладите и очистите. Отделите белки от желтков. Натрите белки на терке.

Желтки тоже натрите на терке или разомните вилкой.

Выложите салат слоями в такой последовательности: отварная курица, картофель, красный лук, свекла, чернослив, орехи, белки и желтки. Каждый слой, кроме верхнего смажьте майонезом. Салат "Граф" готов. Можно подавать к столу.