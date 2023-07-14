Описание приготовления:
Слоеный салат "Граф" готовится очень просто и быстро, если заранее отварить курицу, яйца, свеклу и картофель. Курицу и картофель варите в подсоленной воде, или посолите эти слои.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Отварное куриное филе 200 Грамм
- Свекла 150 Грамм
- Картофель 150 Грамм
- Лук красный 1 Штука
- Яйцо куриное 2 Штуки
- Чернослив 150 Грамм
- Грецкие орехи 50 Грамм
- Майонез 100 Грамм
- Соль По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
189 ккал
Калорийность
8 г
Белки
11 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Слоеный салат "Граф" с курицей, свеклой и черносливом»
Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.
Отварное куриное филе нарежьте кубиками.
Картофель сварите, охладите и тоже нарежьте кубиками.
Красный лук очистите, помойте и мелко нарежьте.
Свеклу отварите, охладите и очистите, натрите на терке.
Чернослив хорошо помойте и нарежьте произвольно.
Грецкие орехи нарежьте.
Яйца сварите вкрутую. Охладите и очистите. Отделите белки от желтков. Натрите белки на терке.
Желтки тоже натрите на терке или разомните вилкой.
Выложите салат слоями в такой последовательности: отварная курица, картофель, красный лук, свекла, чернослив, орехи, белки и желтки. Каждый слой, кроме верхнего смажьте майонезом. Салат "Граф" готов. Можно подавать к столу.