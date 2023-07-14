Слоеный салат «Граф» с курицей, свеклой и черносливом

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Описание приготовления:

Слоеный салат "Граф" готовится очень просто и быстро, если заранее отварить курицу, яйца, свеклу и картофель. Курицу и картофель варите в подсоленной воде, или посолите эти слои.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Отварное куриное филе 200 Грамм
  • Свекла 150 Грамм
  • Картофель 150 Грамм
  • Лук красный 1 Штука
  • Яйцо куриное 2 Штуки
  • Чернослив 150 Грамм
  • Грецкие орехи 50 Грамм
  • Майонез 100 Грамм
  • Соль По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

189 ккал

Калорийность

8 г

Белки

11 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Слоеный салат "Граф" с курицей, свеклой и черносливом»

Слоеный салат "Граф" с курицей, свеклой и черносливом

Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.

Слоеный салат "Граф" с курицей, свеклой и черносливом

Отварное куриное филе нарежьте кубиками.

Слоеный салат "Граф" с курицей, свеклой и черносливом

Картофель сварите, охладите и тоже нарежьте кубиками.

Слоеный салат "Граф" с курицей, свеклой и черносливом

Красный лук очистите, помойте и мелко нарежьте.

Слоеный салат "Граф" с курицей, свеклой и черносливом

Свеклу отварите, охладите и очистите, натрите на терке.

Слоеный салат "Граф" с курицей, свеклой и черносливом

Чернослив хорошо помойте и нарежьте произвольно.

Слоеный салат "Граф" с курицей, свеклой и черносливом

Грецкие орехи нарежьте.

Слоеный салат "Граф" с курицей, свеклой и черносливом

Яйца сварите вкрутую. Охладите и очистите. Отделите белки от желтков. Натрите белки на терке.

Слоеный салат "Граф" с курицей, свеклой и черносливом

Желтки тоже натрите на терке или разомните вилкой.

Слоеный салат "Граф" с курицей, свеклой и черносливом

Выложите салат слоями в такой последовательности: отварная курица, картофель, красный лук, свекла, чернослив, орехи, белки и желтки. Каждый слой, кроме верхнего смажьте майонезом. Салат "Граф" готов. Можно подавать к столу.

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