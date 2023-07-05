Описание приготовления:
Салат можно подавать сразу или дать постоять в течение одного часа для пропитки, но тогда не снимайте кольцо до подачи. Если хотите, чтобы салат был острее, смешайте майонез с тертым чесноком. Солить нужно только куриный слой, чтобы овощи не дали сок и салат не поплыл.
Назначение: На ужин
Основной ингредиент: Птица / Курица
Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Филе куриное вареное 200 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Капуста молодая белокочанная 200 Грамм
- Яйцо вареное вкрутую 1 Штука
- Соль По вкусу
- Уксус 6% или сок лимона 1 Ст. ложка
- Сахар 1 Ст. ложка
- Вода 100 Миллилитров
- Майонез По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
162 ккал
Калорийность
10 г
Белки
12 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Слоеный салат "Курица под снегом"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Курица под снегом". Яйцо сварите вкрутую и остудите.
Репчатый лук мелко порежьте, залейте водой, добавьте уксус и сахар. Все перемешайте и дайте постоять в течение 20 минут, воду слейте.
Отварную курицу мелко порежьте, добавьте измельченный отварной желток, майонез и перемешайте. В сервировочное блюдо поставьте кулинарное кольцо и выложите куриную массу, разровняйте.
Разложите на куриный слой маринованный репчатый лук.
Капусту тонко нашинкуйте, немного помните и перемешайте с майонезом. Выложите капусту в кольцо и прижмите.
Яичный белок натрите на терке и выложите поверх капустного слоя. Снимите кулинарное кольцо и подавайте салат к столу.
Приятного аппетита!