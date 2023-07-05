Описание приготовления:

Салат можно подавать сразу или дать постоять в течение одного часа для пропитки, но тогда не снимайте кольцо до подачи. Если хотите, чтобы салат был острее, смешайте майонез с тертым чесноком. Солить нужно только куриный слой, чтобы овощи не дали сок и салат не поплыл.

Назначение: На ужин

Основной ингредиент: Птица / Курица

Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Филе куриное вареное 200 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Капуста молодая белокочанная 200 Грамм

Яйцо вареное вкрутую 1 Штука

Соль По вкусу

Уксус 6% или сок лимона 1 Ст. ложка

Сахар 1 Ст. ложка

Вода 100 Миллилитров

Майонез По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

162 ккал

Калорийность

10 г

Белки

12 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Слоеный салат "Курица под снегом"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Курица под снегом". Яйцо сварите вкрутую и остудите.

Репчатый лук мелко порежьте, залейте водой, добавьте уксус и сахар. Все перемешайте и дайте постоять в течение 20 минут, воду слейте.

Отварную курицу мелко порежьте, добавьте измельченный отварной желток, майонез и перемешайте. В сервировочное блюдо поставьте кулинарное кольцо и выложите куриную массу, разровняйте.

Разложите на куриный слой маринованный репчатый лук.

Капусту тонко нашинкуйте, немного помните и перемешайте с майонезом. Выложите капусту в кольцо и прижмите.

Яичный белок натрите на терке и выложите поверх капустного слоя. Снимите кулинарное кольцо и подавайте салат к столу.

Приятного аппетита!