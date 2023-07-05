Слоеный салат «Курица под снегом»

По
Admin
-
0
47

Описание приготовления:

Салат можно подавать сразу или дать постоять в течение одного часа для пропитки, но тогда не снимайте кольцо до подачи. Если хотите, чтобы салат был острее, смешайте майонез с тертым чесноком. Солить нужно только куриный слой, чтобы овощи не дали сок и салат не поплыл.

Назначение: На ужин
Основной ингредиент: Птица / Курица
Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Филе куриное вареное 200 Грамм
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Капуста молодая белокочанная 200 Грамм
  • Яйцо вареное вкрутую 1 Штука
  • Соль По вкусу
  • Уксус 6% или сок лимона 1 Ст. ложка
  • Сахар 1 Ст. ложка
  • Вода 100 Миллилитров
  • Майонез По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

162 ккал

Калорийность

10 г

Белки

12 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Слоеный салат "Курица под снегом"»

Слоеный салат "Курица под снегом"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Курица под снегом". Яйцо сварите вкрутую и остудите.

Слоеный салат "Курица под снегом"

Репчатый лук мелко порежьте, залейте водой, добавьте уксус и сахар. Все перемешайте и дайте постоять в течение 20 минут, воду слейте.

Слоеный салат "Курица под снегом"

Отварную курицу мелко порежьте, добавьте измельченный отварной желток, майонез и перемешайте. В сервировочное блюдо поставьте кулинарное кольцо и выложите куриную массу, разровняйте.

Слоеный салат "Курица под снегом"

Разложите на куриный слой маринованный репчатый лук.

Слоеный салат "Курица под снегом"

Капусту тонко нашинкуйте, немного помните и перемешайте с майонезом. Выложите капусту в кольцо и прижмите.

Слоеный салат "Курица под снегом"

Яичный белок натрите на терке и выложите поверх капустного слоя. Снимите кулинарное кольцо и подавайте салат к столу.

Слоеный салат "Курица под снегом"

Приятного аппетита!

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА