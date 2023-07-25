Слоеный салат «Лесная поляна» с маринованными опятами

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Описание приготовления:

Салат "Грибная поляна" с маринованными опятами готовится слоями. Каждый слой, кроме зеленого лука, смазывают майонезом или майонезом со сметаной. Просто, вкусно и красиво!
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Грибы / Опята Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Курица отварная 250 Грамм
  • Опята маринованные 100 Грамм
  • Яйца 2 Штуки
  • Огурец соленый 1 Штука
  • Лук зеленый 20 Грамм
  • Картофель 1 Штука (крупный)
  • Сыр твердый 70 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Перец черный молотый По вкусу
  • Майонез 100 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

182 ккал

Калорийность

12 г

Белки

14 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Слоеный салат "Лесная поляна" с маринованными опятами»

Слоеный салат "Лесная поляна" с маринованными опятами

Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.

Слоеный салат "Лесная поляна" с маринованными опятами

Картофель сварите в подсоленной воде, охладите и натрите на терке. Выложите первым слоем салата, смажьте майонезом.

Слоеный салат "Лесная поляна" с маринованными опятами

Отварную курицу мелко нарежьте, посолите, если во время варки не солили, поперчите. Выложите на слой картофеля, смажьте майонезом.

Слоеный салат "Лесная поляна" с маринованными опятами

Яйца сварите вкрутую, охладите, очистите. Натрите на терке и выложите третьим слоем. Смажьте майонезом.

Слоеный салат "Лесная поляна" с маринованными опятами

Соленый или маринованный огурец натрите на терке с крупными отверстиями. Выложите на слой яиц, смажьте майонезом.

Слоеный салат "Лесная поляна" с маринованными опятами

Любой твердый сыр по вкусу натрите на терке. Это следующий слой. Смажьте майонезом.

Слоеный салат "Лесная поляна" с маринованными опятами

Зеленый лук мелко нарежьте и покройте им слой сыра.

Слоеный салат "Лесная поляна" с маринованными опятами

На зеленый лук выложите маринованные опята.

Слоеный салат "Лесная поляна" с маринованными опятами

Слоеный салат "Грибная поляна" с маринованными опятами готов. Подавайте на закуску.

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