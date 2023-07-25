Описание приготовления:

Салат "Грибная поляна" с маринованными опятами готовится слоями. Каждый слой, кроме зеленого лука, смазывают майонезом или майонезом со сметаной. Просто, вкусно и красиво!

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Грибы / Опята Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Курица отварная 250 Грамм

Опята маринованные 100 Грамм

Яйца 2 Штуки

Огурец соленый 1 Штука

Лук зеленый 20 Грамм

Картофель 1 Штука (крупный)

Сыр твердый 70 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Майонез 100 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

182 ккал

Калорийность

12 г

Белки

14 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Слоеный салат "Лесная поляна" с маринованными опятами»

Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.

Картофель сварите в подсоленной воде, охладите и натрите на терке. Выложите первым слоем салата, смажьте майонезом.

Отварную курицу мелко нарежьте, посолите, если во время варки не солили, поперчите. Выложите на слой картофеля, смажьте майонезом.

Яйца сварите вкрутую, охладите, очистите. Натрите на терке и выложите третьим слоем. Смажьте майонезом.

Соленый или маринованный огурец натрите на терке с крупными отверстиями. Выложите на слой яиц, смажьте майонезом.

Любой твердый сыр по вкусу натрите на терке. Это следующий слой. Смажьте майонезом.

Зеленый лук мелко нарежьте и покройте им слой сыра.

На зеленый лук выложите маринованные опята.

Слоеный салат "Грибная поляна" с маринованными опятами готов. Подавайте на закуску.