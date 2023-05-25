Описание приготовления:
Готовится этот салат слоями. Каждый слой смазывается майонезом. Все ингредиенты салата хорошо сочетаются и дополняют друг друга.
Назначение: На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Птица / Курица
Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Курица отварная 300 Грамм
- Яблоко 1 Штука
- Киви 1-2 Штук
- Сыр твердый 70 Грамм
- Яйца 2 Штуки
- Морковь по-корейски 100 Грамм
- Майонез 100 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный молотый По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
185 ккал
Калорийность
12 г
Белки
13 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Слоеный салат с курицей, киви и яблоками»
Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.
Отварную курицу мелко нарежьте и выложите первым слоем салата. Посолите, поперчите и покройте майонезом.
Киви помойте, очистите и мелко нарежьте. Выложите вторым слоем салата.
Морковь по-корейски — это третий слой салата.
Яблоко помойте, очистите и натрите на терке. Выложите на слой моркови.
Яйца сварите вкрутую, охладите, очистите и натрите на терке. Выложите на слой яблок, посолите. Не забывайте каждый слой салата смазывать майонезом.
Любой твердый сыр по вкусу натрите на терке. Это верхний, последний слой салата.
Слоеный салат с курицей, киви и яблокам готов. Украсьте и подавайте на закуску.