Слоеный салат с курицей, киви и яблоками

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Описание приготовления:

Готовится этот салат слоями. Каждый слой смазывается майонезом. Все ингредиенты салата хорошо сочетаются и дополняют друг друга.

Назначение: На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Птица / Курица
Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Курица отварная 300 Грамм
  • Яблоко 1 Штука
  • Киви 1-2 Штук
  • Сыр твердый 70 Грамм
  • Яйца 2 Штуки
  • Морковь по-корейски 100 Грамм
  • Майонез 100 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

185 ккал

Калорийность

12 г

Белки

13 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Слоеный салат с курицей, киви и яблоками»

Слоеный салат с курицей, киви и яблоками

Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.

Слоеный салат с курицей, киви и яблоками

Отварную курицу мелко нарежьте и выложите первым слоем салата. Посолите, поперчите и покройте майонезом.

Слоеный салат с курицей, киви и яблоками

Киви помойте, очистите и мелко нарежьте. Выложите вторым слоем салата.

Слоеный салат с курицей, киви и яблоками

Морковь по-корейски — это третий слой салата.

Слоеный салат с курицей, киви и яблоками

Яблоко помойте, очистите и натрите на терке. Выложите на слой моркови.

Слоеный салат с курицей, киви и яблоками

Яйца сварите вкрутую, охладите, очистите и натрите на терке. Выложите на слой яблок, посолите. Не забывайте каждый слой салата смазывать майонезом.

Слоеный салат с курицей, киви и яблоками

Любой твердый сыр по вкусу натрите на терке. Это верхний, последний слой салата.

Слоеный салат с курицей, киви и яблоками

Слоеный салат с курицей, киви и яблокам готов. Украсьте и подавайте на закуску.

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