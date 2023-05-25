Описание приготовления:

Готовится этот салат слоями. Каждый слой смазывается майонезом. Все ингредиенты салата хорошо сочетаются и дополняют друг друга.

Назначение: На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Птица / Курица

Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Курица отварная 300 Грамм

Яблоко 1 Штука

Киви 1-2 Штук

Сыр твердый 70 Грамм

Яйца 2 Штуки

Морковь по-корейски 100 Грамм

Майонез 100 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

185 ккал

Калорийность

12 г

Белки

13 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Слоеный салат с курицей, киви и яблоками»

Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.

Отварную курицу мелко нарежьте и выложите первым слоем салата. Посолите, поперчите и покройте майонезом.

Киви помойте, очистите и мелко нарежьте. Выложите вторым слоем салата.

Морковь по-корейски — это третий слой салата.

Яблоко помойте, очистите и натрите на терке. Выложите на слой моркови.

Яйца сварите вкрутую, охладите, очистите и натрите на терке. Выложите на слой яблок, посолите. Не забывайте каждый слой салата смазывать майонезом.

Любой твердый сыр по вкусу натрите на терке. Это верхний, последний слой салата.

Слоеный салат с курицей, киви и яблокам готов. Украсьте и подавайте на закуску.