Сложные блюда дома – это «Легко!»: как быстро приготовить котлеты по-киевски или кордон блю

Котлеты кордон блю – идеальное блюдо на день и праздник / Фото ТМ «Легко!»
Чтобы получить эти блюда, не нужно быть профессиональным кулинаром, ведь с ТМ «Легко!» справится даже новичок на кухне. Достаточно открыть упаковку и отправить котлеты по-киевски или кордон блю на сковороду или в духовку. Меньше 15 минут – и вы и ваши родные уже будете наслаждаться особыми блюдами из курятины.
А как можно пожарить вкусные и сочные котлеты по-киевски или кордон блю и чем их лучше дополнить, рассказываем в пошаговых рецептах.
Котлета «Кордон блю» с рисом и овощами
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Готовим котлеты кордон блю всего за 15 минут / Фото ТМ «Легко!»
Ингредиенты:
– котлета кордон блю от ТМ «Легко!»;
– 80 граммов риса;
– 1 стакан замороженной мексиканской смеси (кукуруза, морковь, перец сладкий, стручковая фасоль);
– 1 помидор;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– масло для жарки;
– соль по вкусу.
Приготовление:
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Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обжариваем на среднем огне котлеты с обеих сторон в течение 15 минут.
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Отвариваем рис в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке.
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Когда крупа будет готова, обжариваем овощи на сковороде с маслом в течение 8 минут и добавляем к ним рис. Заправляем специями и перемешиваем. Тушим все еще 5 минут.
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Подаем котлеты кордон блю с рисом и овощами, а также нарезанным свежим помидором.
Котлета по-киевски со свежим салатом
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Котлету по-киевски можно приготовить в считанные минуты / Фото ТМ «Легко!»
Ингредиенты:
– котлета по-киевски от ТМ «Легко!»;
– 150 граммов томатов черри;
– 80 граммов микса салата;
– пол лимона;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– масло для жарки.
Приготовление:
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Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обжариваем на среднем огне котлеты по-киевски 15 минут, периодически переворачивая с обеих сторон.
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Смешиваем листья салата с половинками томатов черри, заправляем растительным маслом и специями.
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Подаем котлеты по-киевски вместе с салатом и ломтиками лимона.
Приятного аппетита!
Где найти котлеты от ТМ «Легко!»
Блюда от ТМ «Легко!», в частности, котлеты по-киевски и кордон блю, представлены в отделах замороженных продуктов магазинов МЕТРО, Сильпо, Фора, Новус, МегаМаркет, Таврия, Копейка, Большой Карман, Варус, Велмарт. Продукция бренда может отсутствовать в некоторых магазинах перечисленных сетей.
С полным перечнем продукции ТМ «Легко!» можно ознакомиться на сайте «Легко!», а также на официальных страницах в соцсетях Facebook да Instagram.