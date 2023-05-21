Сложные блюда дома – это «Легко!»: как быстро приготовить котлеты по-киевски или кордон блю

Мясные котлеты – одно из самых популярных блюд среди украинцев. Они отлично дополняют любой гарнир и часто ассоциируются с домашним уютом.

Существует много способов приготовления котлет, и особенно популярны рецепты из курятины, информирует 24 Канал. В частности, котлеты по-киевски и кордон блю – блюда, которые подойдут как для будничной, так и праздничной трапезы.

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Но воспроизвести такие котлеты дома – это целое искусство. Процесс приготовления включает в себя много этапов – от обработки мяса до подготовки начинки и жарки. Все это занимает много времени, а малейшая ошибка или отклонение от пропорций в ингредиентах могут испортить результат.

Замороженные котлеты от ТМ «Легко!» позволят насладиться изысканными блюдами дома

Однако полакомиться сочными и аппетитными котлетками дома вполне реально, и не прилагая особых усилий. Для этого можно приобрести готовые замороженные продукты ТМ «Легко!». В частности, бренд предлагает замороженные варианты котлет по-киевски и кордон блю, изготовленные из самого качественного куриного филе, которое после приготовления поразит нежной текстурой. Позаботился производитель и о панировке, которая при жарке или запекании становится хрустящей и идеально золотистого цвета, что понравится как взрослым, так и детям.

Особое внимание привлекает и начинка. Так, смесь сливочного масла с укропом делает котлеты по-киевски «Легко!» совершенными, а имбирь и другие специи придают им пряный вкус. В то же время, нежный сыр и ветчина в котлетах кордон блю позволят по-настоящему раскрыть вкус этого блюда.