Сложные блюда дома – это «Легко!»: как быстро приготовить котлеты по-киевски или кордон блю

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Мясные котлеты – одно из самых популярных блюд среди украинцев. Они отлично дополняют любой гарнир и часто ассоциируются с домашним уютом.

Существует много способов приготовления котлет, и особенно популярны рецепты из курятины, информирует 24 Канал. В частности, котлеты по-киевски и кордон блю – блюда, которые подойдут как для будничной, так и праздничной трапезы.

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Но воспроизвести такие котлеты дома – это целое искусство. Процесс приготовления включает в себя много этапов – от обработки мяса до подготовки начинки и жарки. Все это занимает много времени, а малейшая ошибка или отклонение от пропорций в ингредиентах могут испортить результат.

Замороженные котлеты от ТМ «Легко!» позволят насладиться изысканными блюдами дома

Однако полакомиться сочными и аппетитными котлетками дома вполне реально, и не прилагая особых усилий. Для этого можно приобрести готовые замороженные продукты ТМ «Легко!». В частности, бренд предлагает замороженные варианты котлет по-киевски и кордон блю, изготовленные из самого качественного куриного филе, которое после приготовления поразит нежной текстурой. Позаботился производитель и о панировке, которая при жарке или запекании становится хрустящей и идеально золотистого цвета, что понравится как взрослым, так и детям.

Особое внимание привлекает и начинка. Так, смесь сливочного масла с укропом делает котлеты по-киевски «Легко!» совершенными, а имбирь и другие специи придают им пряный вкус. В то же время, нежный сыр и ветчина в котлетах кордон блю позволят по-настоящему раскрыть вкус этого блюда.

Котлеты кордон блю – идеальное блюдо на день и праздник / Фото ТМ «Легко!»

Чтобы получить эти блюда, не нужно быть профессиональным кулинаром, ведь с ТМ «Легко!» справится даже новичок на кухне. Достаточно открыть упаковку и отправить котлеты по-киевски или кордон блю на сковороду или в духовку. Меньше 15 минут – и вы и ваши родные уже будете наслаждаться особыми блюдами из курятины.

А как можно пожарить вкусные и сочные котлеты по-киевски или кордон блю и чем их лучше дополнить, рассказываем в пошаговых рецептах.

Котлета «Кордон блю» с рисом и овощами

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2

Готовим котлеты кордон блю всего за 15 минут / Фото ТМ «Легко!»

Ингредиенты:
– котлета кордон блю от ТМ «Легко!»;
– 80 граммов риса;
– 1 стакан замороженной мексиканской смеси (кукуруза, морковь, перец сладкий, стручковая фасоль);
– 1 помидор;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– масло для жарки;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обжариваем на среднем огне котлеты с обеих сторон в течение 15 минут.

  2. Отвариваем рис в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке.

  3. Когда крупа будет готова, обжариваем овощи на сковороде с маслом в течение 8 минут и добавляем к ним рис. Заправляем специями и перемешиваем. Тушим все еще 5 минут.

  4. Подаем котлеты кордон блю с рисом и овощами, а также нарезанным свежим помидором.

Котлета по-киевски со свежим салатом

  • Время: 20 минут
  • Порции: 2

Котлету по-киевски можно приготовить в считанные минуты / Фото ТМ «Легко!»

Ингредиенты:
– котлета по-киевски от ТМ «Легко!»;
– 150 граммов томатов черри;
– 80 граммов микса салата;
– пол лимона;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– масло для жарки.

Приготовление:

  1. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обжариваем на среднем огне котлеты по-киевски 15 минут, периодически переворачивая с обеих сторон.

  2. Смешиваем листья салата с половинками томатов черри, заправляем растительным маслом и специями.

  3. Подаем котлеты по-киевски вместе с салатом и ломтиками лимона.

Приятного аппетита!

Где найти котлеты от ТМ «Легко!»

Блюда от ТМ «Легко!», в частности, котлеты по-киевски и кордон блю, представлены в отделах замороженных продуктов магазинов МЕТРО, Сильпо, Фора, Новус, МегаМаркет, Таврия, Копейка, Большой Карман, Варус, Велмарт. Продукция бренда может отсутствовать в некоторых магазинах перечисленных сетей.

С полным перечнем продукции ТМ «Легко!» можно ознакомиться на сайте «Легко!», а также на официальных страницах в соцсетях Facebook да Instagram.

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