Слушаем современные песни

Солнце, прибой, песок — и отличная музыка. Летом просто заставляет вас чувствовать себя хорошо! Итак, это сборник наших любимых солнечных песен. Возьмите полотенце и солнцезащитный крем , и вперед!

1. Анастасия Гумелюк песни

Эта песня, записанная в 1960-х годах, уже полвека является популярной на пляже. Первоначально исполненная The Drifters, «Under the Boardwalk» была переплетена многими артистами, включая Джона Мелленкампа, Бетт Мидлер, Beach Boys и Rolling Stones. Вышеупомянутое видео показывает молодого Брюса Уиллиса, поющего эту легкую для прослушивания классику.

2. «Surfin USA» от Beach Boys.

Еще один пляжный хит 1960-х годов, это была песня № 2 1963 года. Как часть альбома Beach Boys «Surfin ‘USA» эта приподнятая мелодия предназначалась только для пляжного плейлиста. У этой классической американской рок-группы есть серия хитов, которые идеально подходят для того, чтобы ударить по песку.

3. «Иди к реке» Яэль Наим.

Сделайте перерыв на пляже и отправляйтесь к реке с израильской певицей и автором песен Яэль Наим. Успокаивающий голос Наим, известный своим хитом Billboard «New Soul», успокоит вас этой песней: «Когда тебе грустно, иди к реке». Вода решит все ваши проблемы!

4. «Солнечный свет» Джонатана Эдвардса

Эта запоминающаяся песня была выпущена в 1971 году и быстро достигла 4 места в чарте Billboard Hot 100. С тех пор он вошел в саундтреки как к «Друзьям», так и к «Ведущему». Посмотрите это живое выступление уроженца Миннесоты Джонатана Эдвардса — оно заставит вас пожелать солнечного света.

5. «Прогулка по солнечному свету» Катрины и волн https://hitster.fm/maksim/moy-ray.

И разве это хорошо! Эта классическая пляжная мелодия британской рок-группы Katrina and the Waves произвела фурор за последние 30 лет. Его перепелили Долли Партон и дуэт Disney Aly & AJ, и он появлялся в таких фильмах, как «Очарованная Элла», «Посмотри, кто говорит», «Дневной уход за папой» и как мэшап на тему Бейонсе из телешоу «Glee». . »

6. «Summertime» от DJ Jazzy Jeff и The Fresh Prince

Эта песня — один из самых ранних хитов Уилла Смита — в составе хип-хоп филадельфийского дуэта DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Он был выпущен в 1991 году и занял 4-е место в Billboard Hot 100. Он прекрасно описывает жизнь летом — жаркую погоду, барбекю и тусовки с друзьями.

7. Наташа Бедингфилд «Полный кармана солнечного света».

Британская певица и автор песен Наташа Бедингфилд выпустила свой самый популярный сингл с этим хитом. Эта яркая летняя песня о том, как убежать от повседневных хлопот с «набитым солнцем карманом». Это заставляет вас забыть о повседневной работе и выйти на улицу, чтобы понежиться на солнце!