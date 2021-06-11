Служба эвакуации автомобилей в Перми. Оперативный выезд в Пермском крае — быстро и качественно

В каких случаях необходим вызов эвакуатора

К сожалению с каждым автомобилистом может случится неприятная ситуация на проезжей части. Это может быть и внезапная сильная поломка машины, и дорожно-транспортное происшествие. В помощь в таких ситуациях приходит эвакуатор в Перми. Для того, что бы вызвать данную технику, необходимо позвонить в колл-центр специализированной компании, или же заказать онлайн на сайте. Данные службы существуют во всех крупных городах нашей большой страны. Некоторые работают также в менее населенных регионах. Выезд оборудования для эвакуации автотранспорта осуществляется круглосуточно, так как неприятные ситуации могут возникнуть в любое время суток. Для того, что бы выезд оборудования осуществлялся более оперативно, каждый эвакуатор оснащен мобильной связью.

Какая бы ситуация не случилась, нужно уметь правильно вызвать машину эвакуатор. Прежде всего определите серьезность ситуации, оцените нужно ли действительно вызывать эвакуатор. Прежде всего определите, что же случилось с вашим автомобилем. Оценивая ситуацию, не забывайте придерживаться определенных правил:

При ДТП ни в коем случае не уезжайте с места происшествия.

Ни в коем случае не нужно передвигать, трогать машину, ее детали. Также не меняйте место расположения вашего авто.

Не забудьте включить на машине аварийный сигнал. Также важно выставить специальные знаки, которые предупреждают об аварийной остановке.

Полезным будет фото с места происшествия. Обязательно сфотографируйте вашу машину.

Сообщите о дорожно-транспортном происшествии вашу страховую компанию. При звонке страховщикам, узнайте нужно ли вам оплачивать эвакуатор, или же это входит в услуги страховой компании. Часто страховые компании также оплачивают вызов на место происшествие страхового агента. Также необходимо вызвать полицию.

После того, как вы сделали все вышеуказанные действия уже можно вызвать эвакуатор. Для удобства, всегда держите в машине номер эвакуатора, так как в экстремальной ситуации не всегда есть возможность его узнать или уточнить. Сообщите об оплате услуг вами или страховой компанией. При разговоре с диспетчером службы эвакуации обязательно нужно сообщить: