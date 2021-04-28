Смаль ушла с должности и.о. председателя Госкомрегистра Крыма

В Крыму по собственному желанию уволилась заместитель Госкомрегистра Инна Смаль, которая временно исполняла обязанности его руководителя. Соответствующее распоряжение председателя Совмина опубликовано на сайте правительства РК.

Алексей Захаров назначен заместителем главы администрации Симферополя «Освободить Смаль Инну Вячеславовну от должности заместителя председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым по собственной инициативе», – уточнили в документе.

Напомним, что на должность и.о. председателя Госкомрегистра Инна Смаль была назначена 5 апреля 2021 года.