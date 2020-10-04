Сменные кассеты для бритвы

Большая часть мужчин ежедневно сталкивается с процессом бритья, не всегда эта процедура приносит удовольствие. Для того, чтобы сделать эту процедуру более приятной следует отдавать предпочтения качественным бритвам. При наличии нескольких лезвий, бритье также может занимать меньше времени, чем при использовании стандартных видов станков. Хотите сделать бритье комфортнее и приятнее? Благодаря кассетам Gillette Fusion это стало возможным. Они оснащены пятью лезвиями, которые имеют минимально возможную толщину и очень близко расположены друг к другу. Все пять лезвий имеют по пятнадцать особых гребний, которые позволяют достигнуть максимального эффекта при бритье и сделать его комфортным. По сравнению со своими предшественниками кассета имеет полоску увлажняющего геля. Когда полоска светлеет, это означает, что пора ее заменить. Благодаря технологии пяти лезвий, можно достигнуть максимально качественного результата, при этом он будет еще и комфортным.

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Основными преимуществами жиллет фьюжен в сравнении с предыдущими сериями является наличие пяти качественных лезвий, которые дают максимально комфортное ощущение во время бритья; минимальное расстояние от лезвия к лезвию, это позволяет брить тщательнее; индикатор в виде полоски, который сообщает о времени смены кассеты. Также эти кассеты возможно использовать с любыми станками фьюжен.