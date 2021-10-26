Смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Инкермане

Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю

Смертельное ДТП произошло в Инкермане утром во вторник, 26 октября. Погиб мотоциклист. Подробности сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Севастополю.

Утром, в 8:15, 22-летний мотоциклист на «Хонде» ехал со стороны Севастополя в Инкерман. Напротив дома №25 по улице Менжинского он решил обогнать поток автомобилей, но не выбрал безопасную дистанцию. В результате столкнулся с остановившимся впереди автомобилем ГАЗель – водитель транспортного средства перестроился в левую полосу, чтобы заехать на заправку, и пропускал встречное движение.

В 22-летний мотоциклист скончался на месте происшествия от полученных травм. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и МЧС.