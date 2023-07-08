Описание приготовления:

Таким образом можно постоянно готовить вкусную домашнюю сметану. Вам потребуется только жирное молоко и 100 грамм сметаны предыдущего созревания. Этот продукт получается куда более полезным, чем магазинный вариант.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко

Блюдо: Соусы

Состав / Ингредиенты:

Молоко жирное 1 Литр

Сметана (жирностью 15-20%) 100 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

69 ккал

Калорийность

3 г

Белки

4 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сметана из молока»

Подготовьте указанные ингредиенты. Молоко и сметану лучше всего использовать жирные, чтобы продукт получился вкусным и бархатистым.

Молоко можно не кипятить, если вы уверены в его качестве, например, приобретаете у проверенного фермера. Если же нет, то лучше довести до кипения в кастрюле и остудить до 30 градусов. После чего перелейте молоко в емкость с высокими бортиками и вмешайте сметану.

Не переживайте, что сметана окажется на поверхности, так и должно быть. Накройте емкость чистой тканью или салфеткой и оставьте при комнатной температуре на сутки.

Спустя сутки масса станет очень густой, а сметана будет на поверхности. Под сметаной будет вкусный йогурт.

Аккуратно снимите ложкой сгустки сметаны в пиалу или креманку и поместите в холодильник. Йогурт выпейте или используйте для приготовления оладий, блинов.

Охлажденную сметану выложите в соусник и подайте к столу.