Описание приготовления:
Таким образом можно постоянно готовить вкусную домашнюю сметану. Вам потребуется только жирное молоко и 100 грамм сметаны предыдущего созревания. Этот продукт получается куда более полезным, чем магазинный вариант.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко
Блюдо: Соусы
Состав / Ингредиенты:
- Молоко жирное 1 Литр
- Сметана (жирностью 15-20%) 100 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
69 ккал
Калорийность
3 г
Белки
4 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сметана из молока»
Подготовьте указанные ингредиенты. Молоко и сметану лучше всего использовать жирные, чтобы продукт получился вкусным и бархатистым.
Молоко можно не кипятить, если вы уверены в его качестве, например, приобретаете у проверенного фермера. Если же нет, то лучше довести до кипения в кастрюле и остудить до 30 градусов. После чего перелейте молоко в емкость с высокими бортиками и вмешайте сметану.
Не переживайте, что сметана окажется на поверхности, так и должно быть. Накройте емкость чистой тканью или салфеткой и оставьте при комнатной температуре на сутки.
Спустя сутки масса станет очень густой, а сметана будет на поверхности. Под сметаной будет вкусный йогурт.
Аккуратно снимите ложкой сгустки сметаны в пиалу или креманку и поместите в холодильник. Йогурт выпейте или используйте для приготовления оладий, блинов.
Охлажденную сметану выложите в соусник и подайте к столу.