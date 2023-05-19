Сметанковое печенье из простейших продуктов: на магазинное больше не посмотрите

Обычно магазинное печенье слишком сухое или обладает ярким искусственным вкусом.
Лучше приготовьте его сами, чтобы порадовать домашних вкусной свежей выпечкой.
Чтобы сделать печенье, соберите продукты по списку:
- 0,27-0,28 килограмма пшеничной муки;
- 0,15 килограмма сметаны;
- 0,1 килограмма сливочного масла;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- 3,5 столовые ложки сахарного песка;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- щепотка поваренной соли.
В глубокой емкости смешайте до однородной массы разрыхлитель, муку, ванильный и обычный сахар, а также соль.
Как можно мельче нарежьте масло и вбросьте его туда же. Затем добавьте сметану и приступите к замешиванию теста.
После его нужно обернуть пищевой пленкой и подержать в холодильнике чуть больше получаса.
Охлажденное тесто раскатайте так, чтобы оно было не толще 0,5 сантиметра.
Нарежьте его на кусочки любой понравившейся вам формы и положите их на противень с уже постеленным пергаментом для выпечки.
Поместите заготовку в духовой шкаф, разогретый до +180 градусов на 15-20 минут.
До выпекания можно посыпать сырое печенье кокосовой стружкой, измельченными орехами или другим пищевым декором на ваш вкус.