Сметанник с ягодами к чаю

Заниматься приготовлением пирогов летом — сплошное удовольствие. Ведь в это время хозяйки добавляют в выпечку не замороженные ягоды, а свежие. Также в качестве начинки используют различные сезонные фрукты, нарезанные дольками. Мы же советуем испечь нежный сметанник с ягодами, который особенно хорош к стакану холодного чая. Для летнего вечера идеально!

Чтобы приготовить это лакомство со сметанной заливкой и песочной основой, стоит взять голубику и смородину. Комбинация этих сочных и вкусных ягод превратит обычный домашний пирог в просто изумительный десерт.

Как приготовить нежный сметанник с ягодами

Хотите испечь идеальную основу для пирога? Тогда помните, что песочное тесто не нуждается в долгом вымешивании. К слову, если оно вышло чересчур липким, добавьте еще немного пшеничной муки для нужной консистенции.

Ингредиенты

Пшеничная мука250 г Разрыхлитель1 ч. л. Соль1 щеп. Сахар150 г Яйцо4 шт. Ванилин2 щеп. Сливочное масло100 г Кукурузный крахмал20 г Сметана350 г Ягоды300 г

Приготовление

Приготовьте песочную основу. В глубокой миске соедините просеянную пшеничную муку с разрыхлителем. Тщательно их перемешайте. Добавьте охлажденное сливочное масло, нарезанное кубиками. Перетрите все ингредиенты руками до состояния однородной крошки.В отдельную емкость вбейте 2 яйца. Добавьте к ним соль и 60 г сахара. Слегка взбейте всё венчиком. Введите яичную смесь в пшеничную крошку. Замешайте однородное тесто. Соберите его в шар. Распределите тесто по дну и бортам формы для выпекания, диаметр которой приблизительно 25 см. Отправьте на 20 минут в холодильник.Приготовьте заливку из сметаны. В миску всыпьте 90 г сахара. Добавьте кукурузный крахмал. Хорошенько их перемешайте венчиком. Вбейте 2 яйца. Снова всё тщательно перемешайте.Добавьте ванилин и сметану жирностью 20 %. Перемешайте все ингредиенты при помощи миксера или венчика до однородной массы. Промойте ягоды под проточной водой. Обсушите их. На охлажденное тесто выложите половину от общего количества ягод, равномерно их распределяя. Залейте всё сметанной смесью, ровняя ее кулинарной лопаткой или ложкой.Сверху выложите оставшиеся ягоды. Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 40–50 минут. Готово!

Доставать из формы для выпекания следует уже остывший пирог. Нарежьте сметанник на аккуратные кусочки и подайте его с шариком ванильного мороженого, а также с листиком свежей мяты. Перед таким десертом никто не сможет устоять!