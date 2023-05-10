Сметанный торт без выпечки всего за 3 часа: ингредиенты самые простые

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Admin
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Нежный и очень вкусный торт можно приготовить, не имея на своей кухне духового шкафа.

Всего понадобится 3 часа, из которых вы будете заняты только 20 минут.

На приготовление крема уйдет:

  • 0,5 килограмма жирной сметаны;
  • 2 столовые ложки кукурузного крахмала;
  • 2 куриных яйца;
  • 0,05 килограмма сливочного масла;
  • 0,15 килограмма сахарного песка;
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта.

Для коржей нужно:

  • 0,25 килограмма муки;
  • 0,15 килограмма сливочного масла;
  • щепотка соли.

Сначала возьмитесь за приготовление крема.

В кастрюле соедините крахмал, сахар, сметану и яйца. Тщательно все размешайте и поставьте на плиту .

Через 6 минут томления на огне, когда масса станет гуще, уберите кастрюлю с плиты и добавьте в смесь ваниль и сливочное масло.

Для теста в отдельной емкости перемешайте соль, сахар и муку. 

Натрите туда же сливочное масло (для удобства заранее поместите его в морозилку).

После обжарьте полученное тесто на сковородке, непрерывно помешивая.

Когда оно станет золотистого цвета, снимите его с огня и поделите на коржи.

Соберите их в тор, параллельно смазывая каждый из них кремом.

Отправьте блюдо на 2,5 часа в холодильник и подавайте к столу.

 

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