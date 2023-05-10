Сметанный торт без выпечки всего за 3 часа: ингредиенты самые простые

Нежный и очень вкусный торт можно приготовить, не имея на своей кухне духового шкафа.
Всего понадобится 3 часа, из которых вы будете заняты только 20 минут.
На приготовление крема уйдет:
- 0,5 килограмма жирной сметаны;
- 2 столовые ложки кукурузного крахмала;
- 2 куриных яйца;
- 0,05 килограмма сливочного масла;
- 0,15 килограмма сахарного песка;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта.
Для коржей нужно:
- 0,25 килограмма муки;
- 0,15 килограмма сливочного масла;
- щепотка соли.
Сначала возьмитесь за приготовление крема.
В кастрюле соедините крахмал, сахар, сметану и яйца. Тщательно все размешайте и поставьте на плиту .
Через 6 минут томления на огне, когда масса станет гуще, уберите кастрюлю с плиты и добавьте в смесь ваниль и сливочное масло.
Для теста в отдельной емкости перемешайте соль, сахар и муку.
Натрите туда же сливочное масло (для удобства заранее поместите его в морозилку).
После обжарьте полученное тесто на сковородке, непрерывно помешивая.
Когда оно станет золотистого цвета, снимите его с огня и поделите на коржи.
Соберите их в тор, параллельно смазывая каждый из них кремом.
Отправьте блюдо на 2,5 часа в холодильник и подавайте к столу.