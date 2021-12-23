Смету объектов медицинского кластера в Севастополе скорректируют к весне

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Сметную стоимость объектов медицинского кластера в Севастополе скорректируют к весне 2022-го. Об этом рассказал директор Департамента капитального строительства города Илларион Гапицонов. Он признал, что готовность Больницы скорой медицинской помощи и онкологического диспансера – ничтожно мала, меньше 5%.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Я вам так скажу по БСМП [больнице скорой медицинской помощи – прим.ред.] – на какие уловки и хитрости пошёл подрядчик, исполняющий проектную документацию. Заложить компьютерный томограф по цене 2 млн рублей. Понятно, что подрядчик за 2 млн рублей и в 2018 году не купил бы».

На данный момент на строительство онкологического диспансера подрядной организации выплачен аванс в размере 50% от стоимости контракта. Это порядка 1 млрд 700 млн рублей, заявил Илларион Гапицонов.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Буквально сегодня подписано Правительством увеличение авансирования по БСМП. Он составит до 90%. Необходимость связана с тем, что большая часть средств – это медицинское оборудование, перечень которого мы сейчас актуализировали. Если проект 2018 года, то есть уже более современные технологии».

На данный момент строительные работы на объектах медицинского кластера продолжаются. Но пока они ограничиваются лишь оборудованием фундамента.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Проектная документация находится на стадии корректировки. Актуальный перечень медицинского оборудования также сформирован. Ведётся конъюнктурный анализ. В феврале-марте загружаемся в экспертизу и уже получаем достоверные сметные стоимости по актуальным ценам. Вот такой у нас план».

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