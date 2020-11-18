СМИ сообщают о задержании юриста Единой дирекции капстроя Севастополя

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Замначальника юридического отдела ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» Севастополя задержан, об этом сообщает новостной портал ForPost со ссылкой на альтернативные СМИ.

Издание уточняет: служащего подозревают в договоренностях по поводу проигрыша в суде в пользу подрядной организации за 300 000 рублей. По утверждению авторов, юрист с помощью посредника договорился способствовать в получении для подрядчика положительного решения по одному вопросу.

Источники портала ForPost в Правительстве города эту информацию подтвердили. А вот руководитель Департамента капстроя Илларион Гапицонов заявил изданию, что не читает новости, поэтому воздержится от комментария.

В «Единой дирекции капитального строительства» ответили, что у них в организации числится юрист с такой же фамилией, как в материале СМИ, но связаться с ним сейчас нельзя, так как он в отпуске.

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