Смородиновый соус к мясу: рецепт на зиму

К мясу принято подавать различные соусы из ягод. Это всегда удачная и вкусная комбинация, которую можно считать беспроигрышной. Закройте на зиму острый смородиновый соус, чтобы у вас всегда была под рукой баночка идеального дополнения к мясным блюдам.

Для приготовления этой вкуснятины вам понадобятся ягоды, отвечающие за сладость, и чеснок, гарантирующий нужную пикантность. Также используйте смесь перцев, дарящую остроту соусу, и прованские травы, что придадут необходимую пряность.

Как вкусно приготовить смородиновый соус с чесноком

Ориентируйтесь на уровень сладости своих ягод при добавлении сахара. Его вам может понадобиться чуть больше, нежели указано в рецепте, если у вас кислая черная смородина. Ягоды наоборот очень сладкие? В этом случае сахар можно и вовсе не добавлять. Второй вариант прекрасно подходит для любителей соусов с ярко выраженной кислинкой.

Ингредиенты

Черная смородина1,5 кг Сахар2 ч. л. Соль1 ч. л. Красный перец молотый0,5 ч. л. Черный перец (молотый)0,5 ч. л. Чеснок15 зуб. Прованские травы2 ч. л. Семена укропа1 ч. л.

Приготовление

Тщательно промываем черную смородину. Обсушиваем ее. Измельчаем ягоды, используя блендер или мясорубку. Перекладываем ягодное пюре в кастрюлю с толстым дном. Отправляем ее на небольшой огонь. После закипания провариваем ягодную смесь в течение 15 минут, активно помешивая. В отдельной небольшой емкости соединяем соль с сахаром и двумя видами перца. Добавляем прованские травы и семена укропа. Тщательно перемешиваем все ингредиенты.Добавляем смешанные специи к ягодному пюре. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Добавляем и чеснок в кастрюлю. Хорошенько перемешиваем. Провариваем всё вместе еще 5 минут.Убираем соус с плиты. Разливаем его по стерилизованным банкам. Закрываем их крышками. Оставляем до полного остывания при комнатной температуре.

Аппетитный соус из черной смородины стоит хранить в прохладном месте (например, в погребе). В холодильнике он спокойно простоит целый год. Вы же на протяжение этого времени сможете баловать близких ароматными запеченными ребрышками и сочным шашлыком, с которыми этот острый ягодный соус особенно хорош.