Смотрим современные фильмы

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Первый опыт в области интерактивного кино родился в Чехословакии на излете местной «новой волны», которая вообще была щедрой на радикальные эксперименты. Черная комедия «Киноавтомат» демонстрировалась в специально построенном кинозале, оборудованном пультами для голосования. Действие прерывалось несколько раз предложениями выбрать один из вариантов дальнейшего развития сюжета. Фильм был выполнен с иронией: как бы зрители ни пытались вывернуть развитие действия, финал был один — горящий дом, в котором разворачиваются события. Прием с интерактивом не получил в те годы большого распространения в кино (а в Чехословакии его вскоре и вовсе запретили), но зато, по сути, заложил основу компьютерных игр, где действие зависит от решений игрока.

Следующий за «Киноавтоматом» опыт в интерактивном кино последовал спустя почти полвека. Причем авторы нидерландского триллера «Андроид» подошли к интерактиву по-особому. Во время просмотра картины аудитории предлагалось скачать приложение для смартфона или планшета, работа которого синхронизировалось с действием на экране. В определенные моменты зрителю на мобильный начинают приходить кадры, смски и прочая информация, дополняющая развитие основной сюжетной линии. Сюжет картины при этом был тоже связан с обстоятельствами установки на телефон приложения. Некая программа «Айрис» запускает череду трагических событий в жизни главной героини. В общем-то, это банальный молодежный ужастик, но интерактив его определенно делает любопытным.

Швейцарско-британский триллер о молодом человеке, работающем на автостоянке. Внезапно его обвиняют в ограблении аукционного дома, что грозит серьезными последствиями. Повлиять на судьбу героя можно вновь с помощью специального приложения, через которое предлагаются варианты действия. Причем на принятие решения отводится не более пяти секунд, что не позволяет истории затягиваться, а зрителю скучать. Всего картина имеет семь финалов, но только один — счастливый для героя, а это, разумеется, усиливает интригу. По общему мнению критиков, картине несколько мешает не вполне идеальное исполнение, но в целом интерактивный эксперимент признается удачным.