Смотрите прямые трансляции реконструкций боёв на Сапун-горе на НТС

Завтра, 7 мая, в эфире, на сайте и на YouTube-канале «Независимого телевидения Севастополя» можно будет посмотреть прямые трансляции двух праздничных реконструкций боёв на Сапун-горе.

В 11:30 мы покажем реконструкцию сражения «Героическая оборона Севастополя». Она перенесет зрителя в суровый в 1942 год, когда советские воины на протяжении долгих 250 дней защищали город от фашистских захватчиков. В сценарии – наступление немецкого механизированного корпуса, бомбовый удар по позициям обороняющейся Красной Армии, дуэль расчета зенитного орудия ПВО и немецкой авиации, а также рукопашные схватка наших доблестных морпехов с солдатами Вермахта.

Вторая трансляция состоится в 16:10. Реконструкторы воссоздадут бой, в ходе которого была штурмом взята Сапун-гора и открыт путь на Севастополь. Вы увидите, как отступают румынские части оккупантов, 6 единиц военной техники, включая СУ-76 с десантом на борту, залп «Катюши», который накроет огненным смерчем позиции врага и, конечно, финальную атаку наших солдат, поднявших 7 мая 1944 года красное знамя на вершине Сапун-горы.

В праздничных событиях участвуют более 100 представителей военно-исторических клубов Севастополя, Крыма, Краснодара, Керчи, Тулы, Москвы и Московской области.

Обе трансляции можно будет также посмотреть на большом экране, который расположат на территории Мемориального комплекса Сапун-гора.