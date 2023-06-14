Описание приготовления:

Смузи прекрасно утоляет жажду и чувство голода. Если арбуз попался несладкий, а киви слишком кислое, добавьте сахарную пудру при взбивании сливок. В жаркую погоду в арбузный сок можно добавить лед.

Назначение: На полдник

Основной ингредиент: Ягоды / Арбуз

Блюдо: Напитки / Смузи

Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Арбузная мякоть 300 Грамм

Киви 2 Штуки

Чернослив без косточек 4 Штуки

Сливки кокосовые 90 Миллилитров

Количество порций 3

Калорийность

76 ккал

Калорийность

1 г

Белки

4 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Смузи "Арбузная долька"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления смузи "Арбузная долька". У арбузной мякоти удалите семена, а чернослив вымойте и замочите на 5 минут в горячей воде.

Арбузную мякоть пробейте блендером до однородности. Чернослив мелко порежьте и добавьте в арбузную массу.

Арбузный сок с черносливом разлейте по бокалам. Кокосовые сливки взбейте в пышную пену и разложите поверх арбузной массы.

Киви вымойте и очистите, пробейте до пюре. Аккуратно разложите пюре из киви наверх, чтобы оно не утонуло и не перемешалось. Сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!