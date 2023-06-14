Описание приготовления:
Смузи прекрасно утоляет жажду и чувство голода. Если арбуз попался несладкий, а киви слишком кислое, добавьте сахарную пудру при взбивании сливок. В жаркую погоду в арбузный сок можно добавить лед.
Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Ягоды / Арбуз
Блюдо: Напитки / Смузи
Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Арбузная мякоть 300 Грамм
- Киви 2 Штуки
- Чернослив без косточек 4 Штуки
- Сливки кокосовые 90 Миллилитров
Количество порций 3
Калорийность
76 ккал
Калорийность
1 г
Белки
4 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Смузи "Арбузная долька"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления смузи "Арбузная долька". У арбузной мякоти удалите семена, а чернослив вымойте и замочите на 5 минут в горячей воде.
Арбузную мякоть пробейте блендером до однородности. Чернослив мелко порежьте и добавьте в арбузную массу.
Арбузный сок с черносливом разлейте по бокалам. Кокосовые сливки взбейте в пышную пену и разложите поверх арбузной массы.
Киви вымойте и очистите, пробейте до пюре. Аккуратно разложите пюре из киви наверх, чтобы оно не утонуло и не перемешалось. Сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!