Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить смузи из помидора и сладкого перца. Оливковое масло вкуснее использовать нерафинированное, можно также заменить его на подсолнечное или ореховое. Вместо лайма можно использовать лимон. Такой смузи отлично подойдет для жаркого дня, и подавать его лучше охлажденным.
Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец / Помидор
Блюдо: Напитки / Смузи
Состав / Ингредиенты:
- Перец сладкий болгарский 1 Штука
- Помидоры 2-3 Штук
- Огурец 1 Штука
- Лайм 1 Штука
- Масло оливковое 10 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
Количество порций 1
Калорийность
35 ккал
Калорийность
1 г
Белки
2 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Смузи из помидора и сладкого перца»
Подготовьте все ингредиенты.
На помидорах сделайте надрез крест-накрест у плодоножки. Опустите в горячую воду на 5 минут, затем окуните в ледяную воду.
Очистите помидоры от шкурки, а мякоть нарежьте кубиками.
Из лайма выжмите сок.
У болгарского перца удалите семечки и плодоножку, нарежьте небольшими ломтиками. Огурец очистите от кожуры и тоже нарежьте ломтиками.
Переложите в стакан для блендера все подготовленные ингредиенты. Добавьте оливковое масло, соль, черный молотый перец и сок лайма. Измельчите до однородной консистенции.
Смузи из помидора и сладкого перца готов!