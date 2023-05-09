Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить смузи из помидора и сладкого перца. Оливковое масло вкуснее использовать нерафинированное, можно также заменить его на подсолнечное или ореховое. Вместо лайма можно использовать лимон. Такой смузи отлично подойдет для жаркого дня, и подавать его лучше охлажденным.

Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец / Помидор

Блюдо: Напитки / Смузи

Состав / Ингредиенты:

Перец сладкий болгарский 1 Штука

Помидоры 2-3 Штук

Огурец 1 Штука

Лайм 1 Штука

Масло оливковое 10 Миллилитров

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 1

Калорийность

35 ккал

Калорийность

1 г

Белки

2 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Смузи из помидора и сладкого перца»

Подготовьте все ингредиенты.

На помидорах сделайте надрез крест-накрест у плодоножки. Опустите в горячую воду на 5 минут, затем окуните в ледяную воду.

Очистите помидоры от шкурки, а мякоть нарежьте кубиками.

Из лайма выжмите сок.

У болгарского перца удалите семечки и плодоножку, нарежьте небольшими ломтиками. Огурец очистите от кожуры и тоже нарежьте ломтиками.

Переложите в стакан для блендера все подготовленные ингредиенты. Добавьте оливковое масло, соль, черный молотый перец и сок лайма. Измельчите до однородной консистенции.

Смузи из помидора и сладкого перца готов!