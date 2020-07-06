«Сначала – Донбасс»: посол Франции об идее создать платформу по Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Париж готов поддержать создание международной площадки по обсуждению темы Крыма, но данный вопрос может обсуждаться только после урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

«По Крыму – мы открыты ко всем предложениям. Когда я имел встречу с госпожой Джапаровой (первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова, – ред.), она говорила о возможности создания платформы такого плана. Почему нет, мы поддержим это. Но на данный момент мы хотели бы предоставить приоритет Донбассу. Потому что там происходят определенные процессы, там не соблюдается перемирие, там появляются жертвы, о чем я уже говорил ранее. То есть, сначала – Донбасс, а Крым будет потом», – сказал дипломат в интервью «РБК-Украина».

Понсен также высказал разочарование, что спустя более полугода после парижского саммита ситуация в Донбассе практически не изменилась.

При этом французский посол подчеркнул, что другого варианта мирного урегулирования, кроме выполнения Минских соглашений, на сегодняшний день нет.

«Результатом (всех переговоров и консультаций) должен быть новый саммит в нормандском формате. Но предпосылкой является выполнение того, о чем договорились на саммите в Париже. Далее – реинтеграция Донбасса согласно Минским соглашениям. Минские соглашения вызывают критику, но это единственная существующая дорожная карта к миру. Кроме их выполнения, другого пути нет», – сказал он.

Как сообщалось ранее, Кабмин Украины направил в Верховную раду проект программы деятельности правительства. В нем, в частности, содержится пункт о «модернизации» диалога с Москвой по урегулированию в Донбассе и формировании отдельной переговорной платформы по вопросу Крыма.