Сначала миллионерами становятся в мыслях

Существует метод, который оказывает невероятное воздействие на мыслительный процесс человека. Применяя его постоянно, поначалу не верится, что все эти результаты происходят по-настоящему. Пока люди находятся под большим впечатлением, жизнь необратимо меняется в лучшую сторону, налаживая все финансовые вопросы. Этому методу на своей странице обучает портал о городе Якутск yacivic.ru, щедро делясь практиками в видео и постах.

Как сделать первые шаги на пути к успеху

Советы по выходу из зоны комфорта везде на слуху. Многим неясно, зачем покидать тот комфорт, к которому так упорно шел годами. Но что если выйти из него по-умному, взвесив все риски. Ведь родители сначала дарят ребенку трехколесный велосипед, чтобы дать почувствовать уверенность за рулем, и только потом, плавно и со временем обучают ездить на двухколесном. Покидать привычный образ жизни и переходить к активным действием ученые советуют делать без резких движений, чтобы не нарваться на защитную реакцию мозга. Какие распространенные советы от успешных людей можно встретить чаще всего:

расширение своего запаса знаний, опыта и возможностей;

смелость сделать шаг в неизведанное;

понимание, когда нужно остановиться и идти дальше;

стремление к совершенству, а не признанию.

На какие риски готов пойти человек, чтобы не пропустить удачу и словить попутный ветер? Они не должны быть огромными, иногда это маленький шаг, как разговор с незнакомцем в очереди за кофе, который может обернуться будущим трудоустройством или результативным партнерством.

Благодарить за каждый шанс и возможность

Проявление благодарности может полностью перевернуть жизнь, даже если кажется, что и благодарить то не за что. Умение радоваться и быть довольным оказывает положительный психологический эффект на мозг, для которого нет разницы, это реальность или всего лишь фантазия. Проявление благодарности помогает справиться в случаях полного разочарования от результатов. Например, сделка не состоялась. Можно было бы искать виновного, упиваться потерей запланированной прибыли, задумываться над своей ущербностью или какой попался жадный партнер. К чему приведет такой поток негатива? Снижение самооценки и потеря удачливости может плотно засесть в мозгу и в скором времени превратиться в реальность.

Но что если, посмотреть на происходящее под правильным углом? Понять, что партнер — это учитель, а сама ситуация — урок. Задать себе вопрос, какие уроки можно извлечь из этого опыта? Какие выводы сделать? Поблагодарить себя в первую очередь за умение справляться со сложностями и извлекать важное из любой ситуации жизни. Если не уметь радоваться чашке горячего чая, то радость от приобретения собственного дома будет недолгой. Радость и благодарность — первые шаги на пути к любому успеху в любой сфере жизни.