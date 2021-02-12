Снег, мороз, метель и гололедица: резкое изменение погоды ожидается в Крыму

Резкое изменение погоды ожидается в Крыму. Дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, метель, гололедица начнутся на полуострове на выходных. Скорость северо-западного ветра на Южном берегу Крыма будет доходить до 33 м/с, в горах порывы будут достигать 40 м/с. Температура воздуха резко упадёт на 10-13 градусов. В Севастополе столбик термометра опустится ниже нуля, скорость ветра вырастет до 20 м/с.

В таких условиях высока вероятность возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций из-за аварий на объектах энергетики, ЖКХ. Возможно подтопление территорий, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, затруднение движения на горных перевалах. Кроме того, могут возникнуть происшествия в акваториях Чёрного и Азовского морей, а также Керченского пролива. Людям находиться в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.

АРКАДИЙ ОЖИГИН, начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым: «Главное управление рекомендует соблюдать меры безопасности: исключить выход и выезд в горно-лесную местность, а также выход на набережные и берегоукрепительные сооружения, судоводителям и любителям рыбной ловли воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, по возможности не пользоваться личным автотранспортом, не находиться рядом с рекламными щитами, крупногабаритными конструкциями, вывесками, дорожными знаками, деревьями».

Во время пребывания на улице нужно обращать внимание на целостность линий электропередач. Особое внимание необходимо уделять безопасности детей и пожилых людей. В случае чрезвычайных происшествий звонить «101» и «112» – единые телефоны пожарных и спасателей. В МЧС напомнили: в районе Ангарского перевала дежурит специальная техника ведомства и мобильный пункт обогрева. Все оперативные службы Крыма находятся в боевой готовности.