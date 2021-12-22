Снегопады и холод в Севастополь принёс арктический фронт

Сильные снегопады и значительное похолодание принёс в Севастополь холодный арктический фронт. Как сообщили журналистам «НТС» в городском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за последние два дня минимальная температура составила -7,5 градусов. Всего за 21 декабря в Севастополе выпало 11,6 мм осадков, ещё 7 мм выпало в ночь на 22 декабря. Последний такой снегопад метеорологи наблюдали 7 января 2017 года.

По данным севастопольского гидрометцентра, утром 22 декабря снежный покров на улицах города составил 8 сантиметров. Тяжелые погодные условия будут сохраняться ближайшие сутки, уже в пятницу в городе ожидается потепление.