Снегоуборочная техника — ратрак

Настоящий вездеход

Большие чёрные джипы эффектно смотрятся на дороге в блокбастерах. Для настоящего же бездорожья эта техника малопригодна. Ведь колёсный двухосный джип обладает всеми недостатками обычного автомобиля. Главный из них – высокое давление на грунт. Даже приспущенные колёса не обладают достаточной площадью, чтобы совсем не вязнуть в жидкой грязи. В этом случае лучше использовать гусеничную технику. Лёгкое металлическое полотно с резиновой вставкой повышает проходимость транспорта в разы. Именно поэтому ещё со времён Второй мировой войны американская и немецкая армейская бронетехника оборудуется гусеничным движителем или комбинированной гусенично-колёсной системой.

В вопросе вездеходных качеств лидером уже много лет является ратрак. Как класс, эта техника появилась в 1960-х годах и сейчас, безусловно, переживает свой расцвет. Это машины с очень низким давлением на грунт (около 0,49 килограмм на квадратный сантиметр). Движитель – гусеничный. Ширина одной гусеницы иногда достигает ширины корпуса машины. Лёгкий стальной сплав с резиновыми вставками делает гусеницу лёгкой, а её ширина (по сути – площадь контакта с землёй) не даёт машине вязнуть. Некоторые инженеры приравнивают подобную спецтехнику к тракторам, но это неправильно. Ведь ратраки – это отдельно стоящий класс техники. Изначально они созданы, как проходимый вездеход для горнолыжного дела. За счёт гусениц он не вяз в снегу любой глубины и мог покорять рекордные для других машин склоны. Очень быстро производители начали делать их версии для передвижения во влажных джунглях, по заливным лугам, по болотам. Есть даже отдельные линейки.

«Ратрак цена» — сейчас довольно высококонкурентный запрос в сети интернет. Рекомендуем вам не терять много времени и сразу переходить сюда https://ratrakservice.com/product_cat/ratraki/, где можно заказать ратрак. Всё дело в том, что горнолыжный отдых становится в разных странах очень популярным. А обеспечить горнолыжные объекты всепогодным многоцелевым транспортом (не считая вертолёта) можно только купив ратрак. В горах они используются в роли «рабочей лошадки» — как пассажирский и грузовой транспорт, «скорая помощь», поисковый и спасательный транспорт. Но главное предназначение подобной техники на горнолыжном комплексе – уплотнять снег для трасс, «ратрачить» склоны. Если вы любитель горных лыж, наверняка видели, что снег на трассе положен и уплотнён будто бы штрихами-линиями. Это и есть результат работы снегоуплотнительного оборудования ратрака. Для таких задач машины оборудуются навесным оборудованием, в состав которого входят передний отвал или фреза и финишер, который ровняет снег.

Коммунальная техника — основа функционирования городского хозяйства

На сегодняшний день существует огромное количество различных видов коммунальной техники, которая предназначена для обеспечения нормального функционирования инфраструктуры города или любого другого населенного пункта. Сегодня коммунальная техника широко используется для санитарной очистки и уборки территорий, а также для ее благоустройства. Отечественные города достаточно быстро растут и поэтому требуют все большего количества спецтехники, оснащенной различными приспособлениями для ухода за территорией города. По этой причине парк коммунальной техники любого современного городского поселения постоянно увеличивается.

Виды коммунальной техники

Среди разнообразных видов этой спецтехники особого внимания заслуживают: поливальные и ремонтно-строительные машины, а также цистерны для откачки и транспортировки разнообразных жидкостей, а также мусороуборочная техника и устройства, очищающие канализационные сети.

Самым востребованным видом специализированной техники, которая необходима для обеспечения нормальной жизнедеятельности городского населения, являются строительно-коммунальные машины, которые применяются для осуществления разнообразных типов работ, связанных с ремонтом дорог, перемещения разнообразных материалов, а также для очитки тротуаров и дорог. Среди основных характеристик этой специализированной техники следует отметить высокий уровень маневренности, а также возможность осуществлять работы закрытых ограниченных пространства, где применение других типов оборудования является либо невозможным, либо нерентабельным.

Также спецтехника этого типа отличается универсальностью, а также многофункциональностью. Таких характеристик удается добиться благодаря огромному ассортименту навесного оборудования. Так, например, для выполнения разгрузочно-погрузочных работ на спецтехнику можно установить различные виды ковшей, грузовую стрелу или вилы. Для того чтобы справляться с разнообразными коммунальными работами, спецтехника комплектуется дородными щетками, поворотными отвалами, снегоочистителями и т.д.

Все виды съемного оборудования закрепляются при помощи специализированных зажимов, обеспечивающих оперативность установки и демонтажа. Для работы на слабом грунте некоторые виды специальной техники могут комплектоваться металлическими гусеницами, которые позволяют существенно снизить давление на поверхность почвы и тем самым увеличить уровень проходимости.