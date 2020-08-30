Снова больше 50 – число заражённых на Крымском полуострове продолжает расти

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За минувшие сутки в Республике Крым зафиксировано 52 случая заражения коронавирусом. Такие данные на 30 августа на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» привёл руководитель соседнего региона Сергей Аксёнов.

«15 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 12 – при скрининге здорового населения, 2 случая завозных из-за рубежа», – написал глава Крыма. Общее число заражений в Республике с момента начала пандемии составляет 2399, 1644 человека выздоровели, 30 – скончались.

В Севастополе на утро воскресенья обнаружено 7 новых инфицированных. Все – местные жители в возрасте от 31 года до 63 лет. За весь период в нашем городе зарегистрировано 509 случаев заражения коронавирусом, 18 из которых закончились летальным исходом, 396 человек выздоровели. На сегодняшний день в стационарах находятся 74 пациента, под наблюдением в местной инфекционной больнице – 169, в городской больнице №9 – 135, по месту жительства – 278. В режиме обсерваторов продолжают работать пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя также вторит главе Республики Крым и в ежедневных сводках напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.