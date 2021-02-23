Снова снег и гололёд: погода в Крыму 24 февраля

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В Крыму короткую оттепель снова сменит похолодание. 24 февраля на территории полуострова ожидают снег, туман и гололёд. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. По данным синоптиков, возможен ветер до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 5 до нуля, днём от нуля до плюс 5.

На Южном берегу Крыма будет облачно, утром и днём возможны дождь и мокрый снег. Температура воздуха днём до плюс 8 градусов.

В Севастополе среда обещает быть облачной, без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Ночью столбик термометра покажет 0…+2 градуса, днём температура поднимется до 6 градусов тепла.