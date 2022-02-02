Со дна Балаклавской бухты подняли затонувший рейдовый катер

Фото: группа «Балаклава» / Вконтакте

При подготовке к строительству яхтенной марины в Балаклаве рабочие подняли из воды затонувший рейдовый катер, передает новостной портал ForPost.

«Предпоследний артефакт Балаклавской бухты – рейдовый катер завода «Металлист». Подняли со дна, провалялся притопленным в углу бухты лет 15», – пишут в группе ВКонтакте «Балаклава», где и были опубликованы фото судна.

Утилизировать его пока нельзя, так как он ещё находится на балансе. Чтобы решить этот вопрос, нужно подготовить необходимую документацию. Поэтому катер всё ещё стоит на берегу. К тому же в районе кинотеатра «Родина» под водой остался катер «ЛАГ». Его поднимут в 2023 году, когда начнётся реконструкция набережной Назукина.