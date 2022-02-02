Со дна Балаклавской бухты подняли затонувший рейдовый катер

По
Admin
-
0
33

Фото: группа «Балаклава» / Вконтакте

При подготовке к строительству яхтенной марины в Балаклаве рабочие подняли из воды затонувший рейдовый катер, передает новостной портал ForPost.
«Предпоследний артефакт Балаклавской бухты – рейдовый катер завода «Металлист». Подняли со дна, провалялся притопленным в углу бухты лет 15», – пишут в группе ВКонтакте «Балаклава», где и были опубликованы фото судна. 

Со дна Балаклавской бухты подняли затонувший рейдовый катер

Со дна Балаклавской бухты подняли затонувший рейдовый катер

Утилизировать его пока нельзя, так как он ещё находится на балансе. Чтобы решить этот вопрос, нужно подготовить необходимую документацию. Поэтому катер всё ещё стоит на берегу. К тому же в районе кинотеатра «Родина» под водой остался катер «ЛАГ». Его поднимут в 2023 году, когда начнётся реконструкция набережной Назукина.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА