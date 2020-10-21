Со дна Балаклавской бухты поднимают затонувшие причал и судно

Со дна Балаклавской бухты поднимают затонувший причал и судно, из которого вытекали нефтепродукты, загрязнявшие акваторию. Соблюдения водоохранного законодательства добилась Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе прокурорской проверки оказалось, что нарушения были допущена на территории судоремонтного завода «Металлист».

ДМИТРИЙ РЕЙХ, межрайонный природоохранный прокурор Севастополя: «В ходе прокурорской проверки течи устранены. С целью понуждения уполномоченных органов к подъему затонувших объектов прокуратурой в Ленинский районный суд города Севастополя направлено исковое заявление. Исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены».

По решению суда Главное управление природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя заключило госконтракт с ООО «Вторресурс», которое выполнило обследование территории.

АНДРЕЙ ШАТАЛОВ, директор ООО «Вторресурс»: «В течение лета проводились водолазные работы по разделке затонувших понтонов на элементы. На данный момент проводится подъём затонувших элементов краном грузоподъемностью 100 тонн. Поднимается 5-й элемент».

Полное устранение нарушений природоохранного законодательства находится на контроле прокуратуры.