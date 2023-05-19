Со корочкой и нежная внутри: как идеально запечь картофель в духовке

Гарнир, который любят все / Фото unsplash
Очистка и подготовка
Тщательно вымойте и почистите картофель, чтобы удалить любую грязь или мусор. Обсушите плоды кухонным полотенцем, а затем несколько раз проколите каждую картофелину вилкой. Это позволит выходить пару во время запекания.
Натрите каждый картофель легким слоем оливкового масла или растопленным маслом. Это поможет кожуре стать хрустящей и придаст вкус. Посыпьте картофель солью, а также любыми дополнительными приправами, такими как черный перец, сухой чеснок или зелень.
Как выпекать
Для равномерного приготовления положите картофель на противень, застеленный пергаментной бумагой. Убедитесь, что между каждой картошкой достаточно места, чтобы горячий воздух мог циркулировать. Выпекайте картофель примерно 45 – 60 минут в зависимости от его размера. Чтобы проверить готовность, вставьте вилку или шпажку в самую толстую часть картофеля. Наполните печеный картофель вашими любимыми начинками, например сметаной, тертым сыром, измельченным луком, хрустящими кусочками бекона или даже кусочком гуакамоле. Подавайте блюдо горячим.