Со корочкой и нежная внутри: как идеально запечь картофель в духовке

Картофель, запеченный в духовке, представляет собой классический гарнир, который может дополнить разнообразные блюда. Однако получить идеальный результат может быть несколько затруднительно без соблюдения простых правил приготовления.

Есть несколько простых и полезных советов, которые помогут вам идеально запечь картофель, чтобы он получился хрустящим снаружи и рыхлым внутри.

Интересно Начинаем сезон жареного мяса правильно: вкусные блюда из курятины, которые порадуют друзей

С чего начать

Не весь картофель одинаково хорош для запекания. Выбирайте крахмалистые сорта, поскольку они обладают меньшей влажностью, что приведет к более рыхлой текстуре.

Обязательно предварительно разогрейте духовку – это имеет решающее значение для равномерного приготовления. Установите 220 градусов и дайте ей полностью разогреться, прежде чем класть внутрь блюдо.