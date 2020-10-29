Собственник «Привоза» в Симферополе обязан оборудовать остановку — власти

Власти Симферополя обяжут собственника рынка «Привоз» оборудовать остановочный павильон, передает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на глава города Елену Проценко.

В Симферополе водителям запрещено дольше минуты находиться на остановке «Лично свяжусь с руководителем рынка. Установка остановочного павильона – это его обязательство», – подчеркнула она.

На встрече с депутатами горсовета также поднималась тема обустройства пешеходной дорожки вдоль улицы Киевская со стороны Симферопольской академической гимназии. Глава администрации дала поручение задействовать в решении этого вопроса МБУ «Город».