Сочетания цветов в спальне

Не секрет, что цвета имеют влияние на наше настроение и психоэмоциональное состояние. Цветовая гамма, которая окружает нас в спальне, первое что мы видим просыпаясь, поэтому она на подсознательном уровне способна воздействовать на нас.

Грамотно выбранное сочетание цветов позволяет создать позитивную и в то же время расслабляющую атмосферу.

Основные категории цветов

Чтоб иметь представление об основных принципах сочетания цветов, необходимо знать о категориях, на которые их условно подразделяют:

В первую очередь отмечают принадлежность цветов к светлым и темным, приглушенным или ярким.

Относительно цветового спектра оттенки бывают теплыми, холодными или нейтральными.

К хроматическим относятся белый, черный и переходный серый. К ахроматической группе относят все остальные цвета, основу которых составляют: красный, зеленый и синий.

К слову, это разделение можно условно отнести и к мебели. Так что если вы хотите приобрести необычный спальный гарнитур, то, грубо говоря, вам нужно будет выбирать сначала из этих трех вариантов, а потом делать более точный выбор.

Самые популярные сочетания цветов для интерьера спальни

Рассмотрим, как красиво сочетать цвета для спальной комнаты:

Серый и розовый. В данном случае речь идет о сдержанных цветах. Сочетание серого и розового, подходит для оформления мужской и женской спальни. Вопрос в том, какой из этих цветов будет доминировать. Интерьер оформленный в этих цветах выглядит просто и вместе с тем стильно. В этом сезоне на пике популярности сочетание светло-серого и пыльно-розового оттенков.

Белый и голубой. Особенно эффектно данная комбинация смотрится в спальне, оформленной в средиземноморском стиле. Несмотря на то что белый цвет визуально увеличивает пространство и обладает способностью отражать свет, в сочетании с голубым, его не рекомендуется использовать в плохо освещенных помещениях.

Бирюзовый и коралловый. Может показаться, что каждый из этих цветов хорош для спальни, но не их сочетание. Возможно для пожилых людей или супружеской четы, это не лучший вариант, но подросткам такой интерьер непременно придется по душе. Бирюзовый, благотворно влияет на психику, снимает усталость и способствует релаксации. Тогда как, коралловый улучшает настроение и настраивает на позитив.

Бежевый и золотой. Классическая комбинация цветов, подходящая для реализации проектов в разных стилистических направлениях. Оттенки бежевого создают теплую и уютную атмосферу, наполняя пространство светом. Мебель и предметы декора с золотой патиной разбавляют монохромный интерьер, делая его роскошным и утонченным.

Насыщенный зеленый и молочный. Изумрудный цвет ассоциируется с роскошью и благородством. В монохромном интерьере он может казаться давящим и унылым, но в сочетании с пастельными оттенками делает пространство утонченным, демонстрируя тонкий вкус хозяев дома. Спальня, выдержанная в темно-зеленом и молочном оттенках, смотрится изящно и дорого.

Черный и бледно-желтый. Необычная комбинация цветов, на которую решится далеко не каждый. Черно-желтый интерьер выглядит дерзко и оригинально. Такое цветовое решение придется по вкусу творческим личностям и экспериментаторам. На фоне черного и графитового цвета, ядовито желтый смотрелся бы слишком вычурно, а его приглушенный оттенок делает обстановку более гармоничной.

Синий, белый, оранжевый. Все три цвета удачно сочетаются только при условии соблюдения правильных пропорций. Белый в данном случае служит фоном, а спокойный синий и приглушенный оранжевый задают настроение. Поскольку один цвет относится к холодным, а другой к теплым оттенкам, их сочетание возможно, только если синий будет иметь теплый полутон.

В поисках удачных комбинаций важно полагаться на собственный вкус, при этом следует помнить о совместимости цветов.

Тогда атмосфера в спальне будет действовать расслабляюще, и способствовать полноценному отдыху.