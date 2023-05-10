Сочная кесадилья или рагу: что можно приготовить с сосисками «МИНИ»

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Среди мясных изделий трудно найти что-то вкуснее и универсальнее, чем сосиски. Ими с большим удовольствием лакомятся как взрослые, так и дети.

Этот продукт – просто спасение в ситуациях, когда вам хочется перекусить, а времени на приготовление пищи не хватает, информирует 24 Канал. Сосиски можно быстро сварить или поджарить, а некоторые виды даже не нуждаются в дополнительной обработке.

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За несколько минут вы получаете прекрасное дополнение к любому гарниру. Кроме того, их можно потреблять не только как отдельное угощение, но и использовать во многих блюдах. Этот продукт открывает огромное поле для экспериментов на кухне, ведь с сосисками можно приготовить много вкусной пищи – от пирогов и другой выпечки до супов или рагу.

Но, покупая сосиски, в первую очередь нужно выбирать качественного производителя. В частности, советуем обратить внимание на ТМ «Бащинский». Этот бренд на протяжении многих лет удерживает лидерские позиции на рынке и радует украинские семьи качественными мясными продуктами.

Ассортимент компании имеет разнообразные изделия. А особое признание среди украинцев получили сосиски «МИНИ». Эти компактные, вкусные и, самое главное, уже готовые к употреблению сосиски оказываются на столе у многих украинцев. Это и неудивительно, ведь продукт изготовлен из отборных ингредиентов, что ощущается в каждом кусочке.

А что именно можно приготовить с сосисками «МИНИ», рассказываем в пошаговых рецептах.

Овощное рагу с сосисками

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Овощное рагу с сосисками / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
упаковка сосисок «МИНИ с куриным филе» от ТМ «Бащинский»;
2 репчатых лука;
3 сладких перца;
4 помидора;
3 – 4 пера зеленого лука;
1 столовая ложка оливкового масла;
1 столовая ложка сливочного масла;
120 миллилитров воды;
1 столовая ложка меда;
соль по вкусу;
черный молотый перец;
острый перец (по желанию).

Приготовление:

  1. Лук очищаем и нарезаем кубиками, сладкий перец – соломкой, а сосиски – кружочками.
  2. На разогретой сковороде с растительным и сливочным маслом обжариваем овощи. Через 15 минут, когда они будут почти готовы, добавляем сосиски и продолжаем готовить еще 3 минуты.
  3. Вливаем воду и добавляем мед. Затем красный и черный перец, нарезанные произвольными кусками помидоры. Тушим рагу 10 минут на медленном огне.
  4. Подаем блюдо с мелко порезанным зеленым луком.

Рулетики с сосисками в духовке

  • Время: 30 минут
  • Порции: 6

Мясные рулетики с сосисками в духовке / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
15 ломтиков грудинки «Украинской» от ТМ «Бащинский»;
– упаковка сосисок «МИНИ с куриным филе» от ТМ «Бащинский»;
– 2 столовые ложки меда.

Приготовление:

  1. Разогреваем духовку до 200 градусов. Покрываем пергаментом форму для выпечки.
  2. Полоски грудинки разрезаем пополам. Плотно обвертываем каждую сосиску в грудинку и выкладываем ее на противень швом вниз.
  3. Отправляем противень в разогретую духовку на 10 – 15 минут, пока грудка не станет румяной.
  4. Смазываем все медом и выпекаем еще 5 минут. Подаем блюдо горячим.

Кесадилья с сосисками

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Кессадилья с сосисками / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
упаковка сосисок «МИНИ с сыром» от ТМ «Бащинский»;
– 4 тортилья;
– 4 кружочка консервированных ананасов;
– 200 граммов сыра чедер;
– 150 граммов консервированной кукурузы;
– 1 репчатый лук;
– 2 столовые ложки сахара;
– 50 граммов сливочного масла;
– любимый томатный соус с чесноком;
– соль по вкусу;
– чипсы из яблок (по желанию).

Приготовление:

  1. Очищенный лук нарезаем кольцами. На сковороде растапливаем масло и высыпаем сахар. Добавляем лук и солим.
  2. Карамелизируем лук 5 минут, пока он не станет янтарного цвета и хрустящим.
  3. Отдельно обжариваем на сковороде сосиски – по 5 минут с каждой стороны.
  4. Выкладываем на порционные тортильи соус, сосиску, карамелизированный лук, натираем сыром. Добавляем несколько кусочков ананасов, кукурузы и чипсов.
  5. Заворачиваем и кладем на гриль еще на 2 – 3 минуты.

Итак, готовить блюда из сосисок – это не только быстро, но и очень вкусно. До недавнего времени украинцы могли пробовать два вида «МИНИ» – с куриным филе и сыром. Принимая во внимание их популярность, ТМ «Бащинский» приготовил настоящий сюрприз для гурманов – бренд расширяет эту линейку. Уже с мая в продаже появятся дополнительные позиции в высшем сорте – «МИНИ из филе индейки» и «МИНИ с говядиной». Эти сосиски не имеют оболочки и уже готовы к употреблению. Они очень вкусные в охлажденном виде, но также станут отличной основой для более сложных блюд.

Так что не пропустите новинки от ТМ «Бащинский» и порадуйте своих родных новыми блюдами с «МИНИ».

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