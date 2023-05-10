Сочная кесадилья или рагу: что можно приготовить с сосисками «МИНИ»

Среди мясных изделий трудно найти что-то вкуснее и универсальнее, чем сосиски. Ими с большим удовольствием лакомятся как взрослые, так и дети.

Этот продукт – просто спасение в ситуациях, когда вам хочется перекусить, а времени на приготовление пищи не хватает, информирует 24 Канал. Сосиски можно быстро сварить или поджарить, а некоторые виды даже не нуждаются в дополнительной обработке.

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За несколько минут вы получаете прекрасное дополнение к любому гарниру. Кроме того, их можно потреблять не только как отдельное угощение, но и использовать во многих блюдах. Этот продукт открывает огромное поле для экспериментов на кухне, ведь с сосисками можно приготовить много вкусной пищи – от пирогов и другой выпечки до супов или рагу.

Но, покупая сосиски, в первую очередь нужно выбирать качественного производителя. В частности, советуем обратить внимание на ТМ «Бащинский». Этот бренд на протяжении многих лет удерживает лидерские позиции на рынке и радует украинские семьи качественными мясными продуктами.

Ассортимент компании имеет разнообразные изделия. А особое признание среди украинцев получили сосиски «МИНИ». Эти компактные, вкусные и, самое главное, уже готовые к употреблению сосиски оказываются на столе у многих украинцев. Это и неудивительно, ведь продукт изготовлен из отборных ингредиентов, что ощущается в каждом кусочке.

А что именно можно приготовить с сосисками «МИНИ», рассказываем в пошаговых рецептах.

Овощное рагу с сосисками

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Овощное рагу с сосисками / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– упаковка сосисок «МИНИ с куриным филе» от ТМ «Бащинский»;

– 2 репчатых лука;

– 3 сладких перца;

– 4 помидора;

– 3 – 4 пера зеленого лука;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– 120 миллилитров воды;

– 1 столовая ложка меда;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец;

– острый перец (по желанию).

Приготовление:

Лук очищаем и нарезаем кубиками, сладкий перец – соломкой, а сосиски – кружочками. На разогретой сковороде с растительным и сливочным маслом обжариваем овощи. Через 15 минут, когда они будут почти готовы, добавляем сосиски и продолжаем готовить еще 3 минуты. Вливаем воду и добавляем мед. Затем красный и черный перец, нарезанные произвольными кусками помидоры. Тушим рагу 10 минут на медленном огне. Подаем блюдо с мелко порезанным зеленым луком.

Рулетики с сосисками в духовке

Время: 30 минут

30 минут Порции: 6

Мясные рулетики с сосисками в духовке / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 15 ломтиков грудинки «Украинской» от ТМ «Бащинский»;

– упаковка сосисок «МИНИ с куриным филе» от ТМ «Бащинский»;

– 2 столовые ложки меда.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 200 градусов. Покрываем пергаментом форму для выпечки. Полоски грудинки разрезаем пополам. Плотно обвертываем каждую сосиску в грудинку и выкладываем ее на противень швом вниз. Отправляем противень в разогретую духовку на 10 – 15 минут, пока грудка не станет румяной. Смазываем все медом и выпекаем еще 5 минут. Подаем блюдо горячим.

Кесадилья с сосисками

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Кессадилья с сосисками / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– упаковка сосисок «МИНИ с сыром» от ТМ «Бащинский»;

– 4 тортилья;

– 4 кружочка консервированных ананасов;

– 200 граммов сыра чедер;

– 150 граммов консервированной кукурузы;

– 1 репчатый лук;

– 2 столовые ложки сахара;

– 50 граммов сливочного масла;

– любимый томатный соус с чесноком;

– соль по вкусу;

– чипсы из яблок (по желанию).

Приготовление:

Очищенный лук нарезаем кольцами. На сковороде растапливаем масло и высыпаем сахар. Добавляем лук и солим. Карамелизируем лук 5 минут, пока он не станет янтарного цвета и хрустящим. Отдельно обжариваем на сковороде сосиски – по 5 минут с каждой стороны. Выкладываем на порционные тортильи соус, сосиску, карамелизированный лук, натираем сыром. Добавляем несколько кусочков ананасов, кукурузы и чипсов. Заворачиваем и кладем на гриль еще на 2 – 3 минуты.

Итак, готовить блюда из сосисок – это не только быстро, но и очень вкусно. До недавнего времени украинцы могли пробовать два вида «МИНИ» – с куриным филе и сыром. Принимая во внимание их популярность, ТМ «Бащинский» приготовил настоящий сюрприз для гурманов – бренд расширяет эту линейку. Уже с мая в продаже появятся дополнительные позиции в высшем сорте – «МИНИ из филе индейки» и «МИНИ с говядиной». Эти сосиски не имеют оболочки и уже готовы к употреблению. Они очень вкусные в охлажденном виде, но также станут отличной основой для более сложных блюд.

Так что не пропустите новинки от ТМ «Бащинский» и порадуйте своих родных новыми блюдами с «МИНИ».