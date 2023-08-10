Тонкие блины с начинкой из субпродуктов — это простой и бюджетный вариант сытного обеда, ужина или перекуса. Помню, еще мама с бабушкой их постоянно крутили. Я же немного видоизменила оригинальную рецептуру, выпекая готовые блины с ливером в духовке. Со сливочной заливкой блюдо получается необыкновенно ароматным и вкусным.

В целом, оно выходит недорогим, питательным и очень полезным. Такими мясными налистниками я достаточно часто радую свою семью. Рецепт максимально прост и не требует каких-то сложных кулинарных навыков. Ливерная начинка имеет приятный и мягкий вкус, который удачно сочетается с нежными блинами.

Сочные блины с ливером: советы по приготовлению

В качестве начинки я беру смесь свиного сердца и легких, иногда добавляю печень. Конечно же, можно купить и готовый ливер — будет проще и быстрее. Но у нас домашнее хозяйство, поэтому мясо разбираем сами. Такие блинчики я всегда делаю про запас: замораживаю сразу пару порций. Так в холодильнике всегда есть вкуснота на случай нежданых гостей.

Ингредиенты

Пшеничная мука500 г Молоко500 мл Вода150 мл Яйцо10 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Хмели-сунели1 ч. л. Сахар1 ст. л. Подсолнечное масло60 мл Лук2 шт. Сало50 г Свиное легкое1 кг Свиное сердце500 г Сливочное масло30 г Сливки100 мл

Приготовление

Начните с приготовления блинов: в муку добавьте щепотку соли, сахар, 6 яиц, половину молока и растительное масло. Взбейте всё погружным блендером. Когда крупинок уже не останется, добавьте остальное молоко и кипяток. Размешайте венчиком тесто на блины. Обжарьте блинчики на сухой или слегка смазанной маслом сковороде. Для начинки приготовьте ливер. Хорошо всё очистите, промойте, обрежьте все пленочки. Залейте субпродукты водой и оставьте на час. Далее поменяйте воду на чистую и варите мясо до готовности в течении 1–1,5 часа. За полчаса до готовности добавьте соль и специи. Выньте мясо и дайте ему остыть. Затем пропустите его через мясорубку. Приготовьте зажарку: измельчите лук и обжарьте до прозрачности. Затем добавьте к нему ливер и сливочное масло (для аромата). Для более приятной консистенции получившуюся массу можно еще раз пропустить через мясорубку. Теперь формируйте сами блинчики. Смажьте каждый блин начинкой, формируя аккуратные рулетики. Теперь в форму, смазанную маслом, выложите блины и сделайте заливку. Оставшиеся яйца смешайте со сливками (сметаной), посолите и залейте получившейся смесью блины. Делается это для того, чтобы блины держались кучи и получилась своего рода мясная запеканка. Очень люблю эти блины именно в таком виде. Выпекайте блюдо около 40 минут в разогретой до 180 градусов. Если видите, что оно подгорает, накройте фольгой.

Ароматные блины с самой вкусной начинкой из ливера готовы! Поверьте, их хочется съесть сразу и все. Также это прекрасная вариация обрядовых налистников на Масленицу или любой другой праздник. Прошу обратить внимание на следующий рецепт — куриная печень в кляре.