Сочные, хрустящие и пузырчатые. Самый простой и удачный рецепт теста на чебуреки

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Мы постоянно видим чебуреки в различных заведениях быстрого питания на вокзалах и рынках. Однако, мало кто задумывался, что означает слово — чебурек?

На самом деле, чебурек в переводе с крымскотатарского языка означает сырный пирог. То есть, изначально чебуреки готовили не из мяса, а с добавлением творога или сыра. Сейчас более популярны чебуреки из свинины.

Приготовить чебуреки также можно самостоятельно. Это безопаснее и вкуснее, чем пирожки с вокзала.

Ингредиенты для чебуреков:

  • Кипяток — 250 мл;
  • Соль — ч.л.;
  • Растительное масло — 3 ст.л.;
  • Мука — 500 г;

Ингредиенты для начинки:

  • Фарш — 400 г;
  • Лук репчатый — 2 шт.;
  • Соль — ч.л.;
  • Вода — 50 мл;
  • Черный молотый перец — ¼ ч. л.;
  • Кинза молотая — щепотка.

Приготовление чебуреков:

В кипяток высыпаем соль, выливаем растительное масло, перемешиваем. Просеиваем в кипяток муку, лопаткой начинаем замешивать тесто. Когда жидкость остынет, можно замесить эластичное тесто руками.

Тесто оставляем в целлофановом пакете на 10 минут. В это время пропускаем репчатый лук через мясорубку, добавляем в фарш вместе с солью, водой, черным молотым перцем и кинзой, перемешиваем.

Тесто делим на 12 равных частей, каждую раскатываем в лепешку толщиной 3-4 мм. Выкладываем начинку на часть лепешки, накрываем фарш свободным краем теста. Запечатываем начинку внутри, обрезаем лишнюю часть шва теста.

В сковороду выливаем 100 мл растительного масла, разогреваем. Выкладываем в масло чебуреки, поливаем маслом и обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки и пузырьков.

Сочные, хрустящие и пузырчатые. Самый простой и удачный рецепт теста на чебуреки

Чебуреки перекладываем на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.

Сочные, хрустящие и пузырчатые. Самый простой и удачный рецепт теста на чебуреки

Также края теста можно смазать водой перед тем, как запечатать начинку внутри.

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