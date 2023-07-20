Сочные, хрустящие и пузырчатые. Самый простой и удачный рецепт теста на чебуреки

Мы постоянно видим чебуреки в различных заведениях быстрого питания на вокзалах и рынках. Однако, мало кто задумывался, что означает слово — чебурек?
На самом деле, чебурек в переводе с крымскотатарского языка означает сырный пирог. То есть, изначально чебуреки готовили не из мяса, а с добавлением творога или сыра. Сейчас более популярны чебуреки из свинины.
Приготовить чебуреки также можно самостоятельно. Это безопаснее и вкуснее, чем пирожки с вокзала.
Ингредиенты для чебуреков:
- Кипяток — 250 мл;
- Соль — ч.л.;
- Растительное масло — 3 ст.л.;
- Мука — 500 г;
Ингредиенты для начинки:
- Фарш — 400 г;
- Лук репчатый — 2 шт.;
- Соль — ч.л.;
- Вода — 50 мл;
- Черный молотый перец — ¼ ч. л.;
- Кинза молотая — щепотка.
Приготовление чебуреков:
В кипяток высыпаем соль, выливаем растительное масло, перемешиваем. Просеиваем в кипяток муку, лопаткой начинаем замешивать тесто. Когда жидкость остынет, можно замесить эластичное тесто руками.
Тесто оставляем в целлофановом пакете на 10 минут. В это время пропускаем репчатый лук через мясорубку, добавляем в фарш вместе с солью, водой, черным молотым перцем и кинзой, перемешиваем.
Тесто делим на 12 равных частей, каждую раскатываем в лепешку толщиной 3-4 мм. Выкладываем начинку на часть лепешки, накрываем фарш свободным краем теста. Запечатываем начинку внутри, обрезаем лишнюю часть шва теста.
В сковороду выливаем 100 мл растительного масла, разогреваем. Выкладываем в масло чебуреки, поливаем маслом и обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки и пузырьков.
Чебуреки перекладываем на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.
Также края теста можно смазать водой перед тем, как запечатать начинку внутри.