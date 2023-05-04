Сочные и вкусные: рецепт курино-сырных сосисок

Подавать такие сосиски можно с любым соусом и гарниром.

Если простые сосиски вам надоели, а хочется чего-то вкусного и необычного, предлагаем вам на ужин приготовить сочные сырно-куриные сосиски по рецепту из блога «Сборник рецептов». Сделанные из натуральных ингредиентов, они не только вкусные, но еще и очень полезные.

Сочные сырно-куриные сосиски

Ингредиенты:

куриное филе — 600-700 гр;

куриное яйцо – 1 шт;

молоко – 100 мл;

соль – 1 ч. л;

перец молотый – 1 ч. л;

паприка;

сыр твердый – 100 гр.

Способ приготовления:

Куриное филе пропустить через мясорубку, туда же вбить яйцо, добавить молоко, соль, перец и паприку, все хорошо перемешать. В идеале должен получиться сочный фарш.

Фольгу сложить вдвое, распределить фарш на несколько частей, в центр каждой лепешки из фарша выложить ломтик сыра, закрыть со всех сторон и завернуть в форме сосиски, кончики фольги обрезать. Получившиеся «конфеты» выложить на противень и на 25-30 минут отправить в духовку, разогретую до 180 градусов.

Аккуратно снять фольгу с готовых сосисок. Их можно подавать с любим гарниром и соусом.

Ранее Фокус писал, как приготовить сосиску в тесте без лишних хлопот.