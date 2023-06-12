В летний период стоит готовить как можно больше различных блюд из свежих овощей, получая максимум витаминов и других полезных веществ. Если в вашем арсенале есть несколько кабачков и томатов, предлагаем сегодня подать роскошный ужин. На его приготовление уйдет не больше 45 минут. Запеките сочные кабачки по-французски и убедитесь, что вкуснее ужина и быть не может.

Технология приготовления этого блюда достаточно простая. Если вам хотя бы раз приходилось запекать в духовке мясо по-французски, с кабачками вы справитесь даже с закрытыми глазами. Главное — иметь спелые помидоры, твердый сыр и небольшое количество майонеза. К слову, чтобы блюдо было выше всяких похвал, нарежьте кабачки очень аккуратно. Ломтики не должны быть слишком тонкими или очень толстыми. Не спешите на этапе нарезки — и готовая закуска выйдет отменной!

Как приготовить ароматные и сочные кабачки по-французски

Если вы хотите сделать это блюдо менее калорийным, возьмите сметану жирностью 15 %. Замените ею майонез, когда будете смазывать кабачки перед отправлением в духовку. Получится диетический вариант очень вкусного овощного блюда.

Ингредиенты

Кабачок1 шт. Помидор3 шт. Твердый сыр150 г Майонез30 г Орегано1 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Тщательно промываем кабачок. Обсушиваем его. Удаляем плодоножку. Разрезаем овощ поперек на два половины, каждую из которых делим еще на несколько продольных частей средней толщины.Застилаем противень пекарской бумагой. Выкладываем на нее в один слой полученные полоски кабачков. Присыпаем их небольшим количеством соли. Смазываем ломтики майонезом. Промываем томаты. Обсушиваем их при помощи бумажных полотенец. Нарезаем их кружочками. Выкладываем помидоры на ломтики кабачков. Присыпаем их черным перцем и орегано.Натираем на терке твердый сыр. Посыпаем им томаты. Отправляем противень в разогретую до 180 градусов духовку на 30–35 минут. Готово!

Достаньте кабачки из духовки и дайте им немного остыть. Тем временем промойте свежую петрушку и тщательно обсушите. Порубите мелко зелень и посыпьте ею запеченные кабачки под аппетитной сырной шапочкой. Приятного аппетита!