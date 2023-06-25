Сочный и вкусный: рецепт идеального люля-кебаба (видео)

Перед подачей на стол готовые люля-кебабы можно посыпать луком с петрушкой.
Люля-кебаб (kabab – жареное мясо) – очень популярное блюдо кухонь разных стран Ближнего Востока в виде мясного фарша, нанизанного на шампур и зажаренного на углях. Под разными названиями оно известно многим народам от Балкан до Ирана. Любят его и в Украине, а купить люля-кебаб в ларьках восточной кухни может каждый желающий. Однако приготовить его можно и дома, причем оно получается не менее вкусным. Своим рецептом приготовления этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристина.
Люля-кебаб
Ингредиенты:
- фарш любой – 1 кг;
- лук репчатый – 1 шт;
- перец болгарский – 1 шт;
- петрушка – 1 пучок;
- вода – 100 мл;
- соль, перец красный острый, специи для мяса, сушеный чеснок, паприка –по вкусу.
Способ приготовления:
Лук почистить и порезать на мелкие кубики. Перец очистить от семян и тоже порезать мелкими кусочками. Петрушку мелко порубить.
Мясной фарш выложить в глубокую посуду, туда же всыпать лук, перец, соль, специи и влить воду, все хорошо перемешать и отбить массу. Сформировать люля, выложить на противень, застеленный пергаментной просиликоненной бумагой, сделать на каждом красивые насечки и отправить в духовку, предварительно разогретую до 190 градусов, на 30 минут.
Перед подачей посыпать луком с петрушкой.
Ранее Фокус писал, как приготовить вкусный искандер-кебаб.