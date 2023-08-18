Сочный куриный фарш с любимыми овощами: готовим запеканку по простому рецепту

Каждый из нас сейчас нуждается в пище, которая отвечает двум критериям: скорость и сбалансированность. Когда на улице жара, а ритм жизни напоминает скорую музыку, нагружать свой организм тяжелыми блюдами или долго стоять у жаркой плиты не хочет никто.

НАША РЯБА

Лучшим сочетанием для летнего ужина или обеда в таком случае будет курятина и сезонные овощи, отмечает 24 Канал. Благодаря мясу организм почувствует сытость, а овощи будут гарантировать, что о тяжести в желудке беспокоиться не придется.

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При этом отличным выбором станут блюда с куриным фаршем, ведь этот продукт легко сочетается со всеми овощами, а его приготовление точно не отнимет много времени и усилий. Единственное, о чем нужно позаботиться – выбор качественного и вкусного фарша. Впрочем, здесь также есть решение: фарш «Сочный» от ТМ «Наша Ряба».

Когда нужно готовить мясо, перед глазами сразу возникает множество процессов: мытье, нарезка, подготовка к приготовлению, перемола. Куриный фарш «Сочный» от ТМ «Наша Ряба» – это продукт, который позволит сэкономить ресурс и насладиться результатом оптимального количества времени.

Секрет фарша, как и любого продукта ТМ «Наша Ряба» – в том, что производитель работает на то, чтобы в каждой упаковке было только свежее мясо. Именно поэтому бренд пользуется узнаваемостью и популярностью – 96% украинцев знают производителя. Согласитесь: столь высокий показатель был бы невозможен без качественного продукта и заботы о потребителях.

Итак, фарш выбрали – ну-ка готовить особое блюдо! Оно сочетает сочный куриный фарш, свежие кабачки и ароматную стручковую фасоль, создавая гармоничный симбиоз вкусов и текстур. Этот рецепт – идеальный способ сделать обычный обед или ужин чем-нибудь особенным и незабываемым.

Рецепт запеканки из куриного фарша, кабачков и стручковой фасоли

Время: 50 минут

50 минут Порций: 4

Сочная запеканка для всей семьи / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 500 граммов фарша «Сочный» ТМ «Наша Ряба»;

– 2 средние кабачки;

– 200 граммов стручковой фасоли;

– 200 граммов твердого сыра (например, чедер или гауда);

– 1 лук;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– пол чайной ложки соли;

– четверть чайной ложки черного перца;

– 1 чайная ложка сухого базилика или других любимых трав.

Приготовление:

Начните с подготовки ингредиентов. Кабачки промойте и нарежьте на тонкие кружочки или полукольца. Стручковую фасоль промойте и разрежьте на небольшие куски. Лук и чеснок мелко нашинкуйте. Твердый сыр натрите на терке с большими отверстиями. Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Добавить лук и чеснок, обжарьте на среднем огне до мягкости и золотистого цвета. Добавьте куриный фарш к луку и чесноку. Обжарьте до полного приготовления фарша. Добавьте нарезанные кабачки и стручковую фасоль в фарш. Продолжайте обжаривать еще 5 – 7 минут, пока овощи не станут мягкими, а жидкость испарится. Приправьте фарш солью, перцем и сухим базиликом или другими травами по вашему выбору. Перемешайте. В смазанную маслом форму для запекания выложите половину фарша с овощами. Посыпьте 100 граммами тертого сыра. Далее – снова слой фарша с овощами, и в завершение – оставшийся тертый сыр. Выпекайте блюдо в духовке при 180 градусах в течение 10 – 15 минут или до тех пор пока верх не станет золотистым, а сыр – растает и образует корку. Выньте запеканку из духовки и дайте немного остыть перед подачей.

Приятного аппетита!