Социологи КФУ изучили настроения крымской молодёжи перед выборами

Социологи Крымского федерального университета провели опрос среди крымской молодёжи о готовности участвовать в выборах депутатов Государственной Думы РФ, которые пройдут в сентябре 2021 года. О результатах исследования рассказал социолог, доцент кафедры философии Таврической академии КФУ Андрей Зоткин, передает пресс-служба ведомства.

В опросе приняли участие 1267 респондентов в возрасте от 17 до 35 лет со всех регионов полуострова.

Согласно проведённому в мае-июне опросу, 18,7% респондентов обязательно будут принимать участие в выборах, 17,2% – скорее всего, будут голосовать, 27,9% – не будут принимать участие в голосовании, 12,8% – скорее всего, не будут голосовать, а 23,4% опрошенных затрудняются ответить.