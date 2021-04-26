Содержание радиоактивных веществ в Чёрном море находится на дочернобыльском уровне

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В ликвидации последствий крупнейшей техногенной катастрофы XX века – аварии на Чернобыльской атомной электростанции – участвовали как спасатели, так и учёные со всей страны. В том числе в зону поражения отправились севастопольские исследователи. Сотрудники отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского в составе экспедиции отбирали пробы воды в реке Припять, озёрах и водохранилищах Киевской области, а также в Чёрном море. Специалисты разрабатывали оперативные задачи по ликвидации последствий аварии и изучали влияние радиоактивности по человека. К 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы в Федеральном исследовательском центре «Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН» прошёл открытый научный семинар.

НАТАЛЬЯ МИРЗОЕВА, заведующая отделом Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН: «Фактически Чернобыль превратил всю окружающую среду в лабораторию. Эти эксперименты не поставишь в лабораторных условиях, поэтому все исследования здесь уникальны в качестве будущего опыта, прогноза и даже в таких случаях, как террористические акты в отношении атомных объектов. Вспоминаем те времена, когда были горячие чернобыльские дни, когда фактически сутками работали наши сотрудники на определении концентрации искусственных радионуклидов, что накопилось потом в научных исследованиях, какие результаты были получены».

Результаты своих исследований представили также участники экспедиции 1986 года. Учёные подвели итог, как повлиял мощный выброс радиоактивных веществ на черноморскую экосистему спустя 35 лет после аварии.

ВИКТОР ЕГОРОВ, научный руководитель Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН: «Эти прогнозы показали, что уже к настоящему времени радиоактивность снизилась до предчернобыльского уровня. Но долговременные последствия ещё будут изучаться. Мы изучали воздействие Чернобыльской аварии от Днепра до Средиземного моря. И в первые годы радионуклидное загрязнение было большим, но всё-таки меньше, чем в водоёме-охладителе Чернобыльской АЭС, поэтому на население Крыма и Севастополя это большого значения не оказало».

Наталья Мирзоева также рассказала, что результаты исследований севастопольских учёных использовало Международное агентство по атомной энергии для ликвидации последствий аварии в Фукусиме в 2011 году.