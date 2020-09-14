Содержимое выгребных ям попало в систему водоснабжения Симферополя

В систему водоснабжения Симферополя попало содержимое выгребных ям, передает Крыминформ, ссылаясь на гендиректора ГУП «Вода Крыма» Владимира Баженова.

В Симферополе будут давать воду по графикам до марта — власти РК Инцидент произошел на улице Чонгарской.

«На нашем водоводе люди построили всевозможные жилые строения. Участок улицы вообще не канализован. Все там – на выгребных ямах. Естественно, нарушили целостность водовода нашего. По получении сигнала мы тут же отключили подачу воды. У людей из крана продолжала бежать жидкость, но в данном случае уже не моя, а из выгребных ям», – отметил Баженов.