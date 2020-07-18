Соединяя древние города: в Крым запустили новый поезд

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Из Евпатории в Псков и обратно теперь можно будет добраться на поезде, причем без пересадок. Об этом сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс».

Псков и Евпатория – одни из древнейших городов России. Крымский курорт насчитывает уже более 2500 лет. Псков впервые упоминается в Лаврентьевской летописи под 903 годом.

Уже 29 июля вагоны из Евпатории отправятся в Псков, куда прибудут 31 июля. 2 августа в 13:20 они поедут в обратном направлении.

«Маршрут вагонов пролегает через Великий Новгород – город с тысячелетней историей. Вагоны будут курсировать два раза в неделю. Из Пскова вагоны следуют поездом № 489/490 до станции Чудово, далее вагоны включаются в состав поезда № 179/180 Санкт-Петербург-Евпатория», — говорится в сообщении перевозчика.

Согласно данным размещенным на сайте компании, стоимость поездки в купе на одного человека из Пскова в Евпаторию составит 8 132,80 рублей.

В компании отметили, что поезда «Таврия» уже курсируют из Санкт-Петербурга, Кисловодска, Вологды и Екатеринбурга и Москвы в Севастополь и Евпаторию. До таких курортов как Ялта, Судак и Алупка, с которыми нет железнодорожного сообщения, можно добраться на стыковочных автобусах, которые ходят от основных железнодорожных станций.