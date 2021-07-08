Соглашение о расширенном сотрудничестве подписали Севастополь и Корпорация МСП

Севастополь расширил сотрудничество с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Помимо гарантийной поддержки, консультационных и образовательных услуг, которые оказываются городу с 2014 года, запускаются дополнительные меры стимулирования бизнеса. Решение закрепили, подписав соответствующее соглашение в стенах Правительства Севастополя 8 июля.

Разговор об изменениях принципов сотрудничества с Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства прошёл за закрытыми дверями. После подписания соглашения о партнёрстве, начались обсуждения нового вида взаимодействия по поддержке бизнеса в Севастополе. Как итог – в обозримом будущем предпринимательское сообщество может ожидать ряд позитивных нововведений.

МАРИЯ ЛИТОВКО, заместитель губернатора Севастополя: «Это и расширенная гарантийная поддержка, это и важное направление – мы совсем недавно говорили про экспорт в нашем регионе. Это как раз сопровождение экспортёров, их взращивание. Потому что мы пониманием, что по объективным причинам их у нас не так много. Это и различные инструменты по цифровым возможностям».

Реализовывать и представлять все разработанные проекты намерены через платформу «Мой бизнес». Согласно утверждённой стратегии, наладить сотрудничество намерены в ближайшие полтора-два месяца.

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ, генеральный директор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»: «Одно из направлений, которое мы обсуждали – это контрольно-надзорная деятельность. Потому что наша задача, совместно с регионами, чтобы предприниматель спокойно работал. Наша задача – донести до него информацию, какие обязательные правила и требования его ждут. И пытаться, всё-таки, объяснять, а не штрафовать».

Пока о конкретных направлениях работы не говорят – объясняют это необходимостью полностью ознакомиться с назревшими проблемами севастопольского бизнеса и определением «болевых точек».

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ, генеральный директор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»: «Эту работу мы только начинаем. Я бы хотел её вместе с коллегами спокойно и детально проработать. Предприниматель волен выбирать то направление, которое ему интересно. Помимо экспорта мы также обсуждали выстраивание цепочки крупных ретейлеров. Здесь помощь с федеральными сетями, ту коммуникацию, которую корпорация должна провести, чтобы помочь предпринимателям – мы будем реализовывать».

Несколько позже Александр Исаевич совместно с Марией Литовко провели встречу с предпринимательским сообществом Севастополя. Одним из приоритетных вопросов на повестке стал поиск рынков сбыта для бизнесменов.

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ, генеральный директор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»: «Скажу честно: мы планируем нормативную базу, которую мы сейчас обсуждаем с коллегами, подтянуть с точки зрения роли корпорации в этом процессе в ближайшие 3-4 месяца».

Представители бизнеса позитивно оценили прошедшую встречу.

«Я лично поняла, что это не просто сухой отчёт. Я увидела лица, глаза людей. «Мы заинтересованы, мы развиваем предпринимательство, мы переживаем за вас не меньше, чем вы сами за себя». И это очень вдохновило».

Кирилл Попов, Александр Устич, «Севинформбюро»